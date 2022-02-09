【打機成癮】港大指學生日用電子產品逾3小時易成癮　倡培育兒童數碼能力

▲ 港大數碼公民研究發現，提升兒童和青少年的數碼能力，可減低打機成癮風險。（港大提供圖片)

不少年輕人喜歡打機，甚至手機成癮。港大一項研究發現，中小學生每天使用電子產品超過3小時，有打機成癮的比率明顯更高，而兒童和青少年的數碼能力可以減低打機成癮和網絡欺凌的風險。團隊建議父母、教育工作者和醫護專業人員應致力培育兒童的數碼能力，將電子產品的使用時間限制在每天3小時以下，以減少對兒童及青少年心理健康和福祉的影響。研究結果已於《刺針區域健康─西太平洋》(The Lancet Regional Health – Western Pacific) 發表。

數碼能力是指｢能夠有信心地、具批判性地，以及具創意地運用資訊及通訊科技來達至特定目的，包括工作、就業能力、學習、消遣、共融平等和/或投入社會｣。團隊就有關研究評估本港690名小學生和1,266名中學生的數碼能力，並對他們的心理健康狀況、數碼設備的使用和網絡欺凌經歷進行調查。

研究發現，中小學生每天使用電子產品超過3小時，有打機成癮的比率明顯更高，反映過量使用電子產品可導致心理健康狀況變差；另發現兒童的數碼能力愈低，打機成癮的機會愈高；而愈沉迷打機，接觸網絡欺凌經歷會愈多，即打機成癮和遇到網絡欺凌與數碼能力之高低互有關連。研究團隊亦發現，擁有良好的數碼能力可以減低因使用電子產品而引致的潛在打機成癮風險。

團隊建議父母、教育工作者和醫護專業人員應致力培育兒童的數碼能力，並必需重申限制使用電子產品時間的重要性，例如將電子產品的使用時間限制在每天三小時以下，以減少對兒童及青少年心理健康和福祉的影響。

另外，教育政策制定者應為學校提供清晰的上網或打機成癮和網絡欺凌的指引處理，例如學校應制定明確的校內使用電子數碼設備的規範，以及應對網絡欺凌的對策。此外，將提升學生數碼能力列為核心課程的一部分，並融入各級的課程中。學校也應向數碼能力較低的家長提供協助，讓他們進一步認識長期接觸電子產品而引致的社交和健康問題。

港大教育學院助理教授Frank Reichert博士表示，有關的研究結果說明兒童和青少年擁有數碼能力的重要性。他們能透過運用此能力，正確和安全地使用網絡媒體，減低成癮和不當網絡使用行為的風險。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蘊怡表示，研究揭示了自小培育兒童具良好數碼能力的好處，可保障他們的心理健康發展。而港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指，數碼能力對於如何正確運用數碼媒體尤關重要，認為教育新一代掌握數碼能力，是預防兒童和青少年的心理健康和福祉免受壞影響的一個相對簡單的方法。

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記者：郭詩詩