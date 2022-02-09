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【史賓沙】首獲提名奧斯卡最佳女主角　姬絲汀史釗活：我驚訝得說不出話來！

娛樂 13:41 2022/02/09

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《史賓沙》

影壇盛事第94屆奧斯卡金像獎於昨晚（2月8日）公布提名名單。當中姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）不負眾望，憑《史賓沙》（Spencer）演繹戴安娜王妃一角首獲最佳女主角提名，問鼎今屆奧斯卡影后。

姬絲汀史釗活首獲提名第94屆奧斯卡金像獎影后。

入圍爭影后如在做夢

姬絲汀史釗活對於首次獲得奧斯卡提名表示驚訝又榮幸：「真希望柏保羅（導演Pablo Larrain）今天和我身在同一個國家，讓我看到他的表情。今早得到提名的消息時我驚訝得說不出話來，真的感到很榮幸。這個消息令我震驚，我從沒想過會與這4位出色的女演員同時獲得提名。」

她再稱：「我願意花錢去製作電影，就算這是違法的，我也願意。我覺得現在好像在做夢。我非常感動，也很感激這部電影的製作。我非常榮幸能成為電影界的一分子。我真的很高興，這真是美好的一天……」

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姬絲汀氣質似戴妃

姬絲汀史釗活在《史賓沙》中演繹的戴妃一角獲權威影評一致大讚，繼日前獲提名第79屆金球獎「劇情組最佳女主角」，之後亦奪得超過25個美國影評人協會「最佳女主角獎」。

導演柏保羅賴尼因多次讚賞姬絲汀史釗活栩栩如生的演繹，指出她神秘、脆弱和頑強的特質與戴妃非常相似。

最新影片推介：黃子華+張繼聰+陳湛文專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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