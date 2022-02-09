【國安教育】恒大新聞系課程加入國安教育　校方擬於下學年推出獨立選修科

▲ 何順文今表示，不同學院陸續按其課程加入相關國安教育元素。（恒大提供）

港區國安法條文列明港府應通過學校開展國家安全教育，自資院校之一的恒生大學校長何順文今日（9日）表示，部分學院在主修課程中加入國安法、基本法的課程內容；校方亦計劃在2022/23學年推出相關的獨立學科，目前正與相關專家商討課程設計。

何順文於去年的榮譽博士學位頒授典禮後透露，校方決定在新學年引入國安教育選修課程，預計最快今年1月推出。被問到目前進度如何，何順文今於傳媒網上聚會上表示，不同學院陸續按其課程加入相關國安教育元素，傳播學院新聞系有一個科目，已引入國安教育；會計系有關法律的課程已加入相關元素。

何順文又說，計劃於2022/23推出國安教育的獨立選修科，目前正招聘及與適合的教師商議課程設計。他指出，學院中未有教師可以教授相關科目，課程推出初期，計劃邀請外間憲法、國安法的法律專家教授。

另外，恒大早前宣布下學期起全面轉為面授課程，期間校園及宿舍維持開放，管理層會按政府最新公布的防疫政策，商討校內的防疫措施。被問到如有住宿學生確診會如何處理，何順文說，會與衞生防護中心保持緊密溝通，按不同個案的情況處理。

近月相繼有大學學生會認受性被校方質疑，被問到與學生會關係，何順文形容雙方關係健康、正常，學生會仍在自主運作，並與學生事務處保持良好溝通。

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記者：黃悅晴