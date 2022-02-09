  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國安教育】恒大新聞系課程加入國安教育　校方擬於下學年推出獨立選修科

社會 13:50 2022/02/09

分享：

熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

何順文今表示，不同學院陸續按其課程加入相關國安教育元素。（恒大提供）

港區國安法條文列明港府應通過學校開展國家安全教育，自資院校之一的恒生大學校長何順文今日（9日）表示，部分學院在主修課程中加入國安法、基本法的課程內容；校方亦計劃在2022/23學年推出相關的獨立學科，目前正與相關專家商討課程設計。

何順文於去年的榮譽博士學位頒授典禮後透露，校方決定在新學年引入國安教育選修課程，預計最快今年1月推出。被問到目前進度如何，何順文今於傳媒網上聚會上表示，不同學院陸續按其課程加入相關國安教育元素，傳播學院新聞系有一個科目，已引入國安教育；會計系有關法律的課程已加入相關元素。

何順文又說，計劃於2022/23推出國安教育的獨立選修科，目前正招聘及與適合的教師商議課程設計。他指出，學院中未有教師可以教授相關科目，課程推出初期，計劃邀請外間憲法、國安法的法律專家教授。 

另外，恒大早前宣布下學期起全面轉為面授課程，期間校園及宿舍維持開放，管理層會按政府最新公布的防疫政策，商討校內的防疫措施。被問到如有住宿學生確診會如何處理，何順文說，會與衞生防護中心保持緊密溝通，按不同個案的情況處理。

近月相繼有大學學生會認受性被校方質疑，被問到與學生會關係，何順文形容雙方關係健康、正常，學生會仍在自主運作，並與學生事務處保持良好溝通。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【大學發展】恒大料推創新科技通識課程　校長何順文：上學年7%教師流失略高於往年
今日 14:11
【大學發展】恒大料推創新科技通識課程　校長何順文：上學年7%教師流失略高於往年
【國安教育】理大下學年將中國歷史文化列必修科 校長滕錦光強調學生要有守法意識
13:47 2021/11/25
【國安教育】理大下學年將中國歷史文化列必修科 校長滕錦光強調學生要有守法意識
【國安教育】八大未來3年規劃　積極響應將國安教育納大學課程「重要部分」
23:30 2022/01/26
【國安教育】八大未來3年規劃　積極響應將國安教育納大學課程「重要部分」

你可能感興趣

【大學發展】恒大料推創新科技通識課程　校長何順文：上學年7%教師流失略高於往年
今日 14:11
【大學發展】恒大料推創新科技通識課程　校長何順文：上學年7%教師流失略高於往年
【國安教育】理大下學年將中國歷史文化列必修科 校長滕錦光強調學生要有守法意識
13:47 2021/11/25
【國安教育】理大下學年將中國歷史文化列必修科 校長滕錦光強調學生要有守法意識
【國安教育】八大未來3年規劃　積極響應將國安教育納大學課程「重要部分」
23:30 2022/01/26
【國安教育】八大未來3年規劃　積極響應將國安教育納大學課程「重要部分」
防疫措施 學校 國安教育 港區國安法 國安法 大學 衞生防護中心 基本法

最高瀏覽

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
15:36 2022/02/08
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
15:25 2022/02/08
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】