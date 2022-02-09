  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【情人節2022】挪亞方舟酒店「甜蜜 2月」禮遇　人均$240起嘆限定下午茶+DIY手作班

休閒消費 13:24 2022/02/09

分享：

熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

挪亞方舟度假酒店推出一系列情人節禮遇。(圖片由品牌提供)

挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳，特別呈獻「甜蜜2月」禮遇，包括「甜蜜2月温馨盛饌」、「戀戀莓果海景下午茶」，及期間限定的 「甜蜜邂逅情人節饗宴」。大家更可與愛侶親手製作可愛啤啤熊毛公仔及夢幻系夜燈，共締專屬回憶。

最新影片推介:

「甜蜜邂逅情人節饗宴」

5道菜的【甜蜜邂逅】情人節饗宴，有酒醉大蝦鮑魚、瑪卡牛肝菌燉清雞湯作前菜；紅桑子黑醋焗西班牙黑毛豬鞍、香煎美國肉眼配鴨肝及松露燒汁、香煎羊扒配茄薄荷藜麥等多款自選主菜；甜品有紅桑子朱古力心型餅配法式燉蛋及百利酒棒棒糖，大家更可獲贈餐酒或葡萄汽酒乙杯。

詳情:

地點：挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳

供應期：2022 年2月12日至14日

供應時間：12:00 - 17:00

價目: HK$1088 (供兩人享用)，另收加一服務費

已包括製作啤啤熊乙隻(不包自選衣飾)及優惠價$80 製作專屬夢幻夜燈

網上預訂【按此

點擊大圖了解更多:

    點擊圖片放大
    +10
    +9

「甜蜜2月温馨盛饌」

「甜蜜2月温馨盛饌」紅桑子朱古力心形餅配法式燉蛋。(圖片由品牌提供)

套餐前菜有:龍蝦仔燒南瓜沙律及牛肝菌蟹肉忌廉湯，主菜方面有香煎美國肉眼配黑醋雜菌醬、烤羊扒配青柚子胡椒醬等總共 6 款主菜，最後送上紅桑子朱古力心形餅配法式燉蛋。

詳情:

地點：挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳

供應期：即日起至 2022 年2月28日 (2月12日至14日除外)

供應時間：15:00 - 17:00

價目: HK$338 (每位)，另收加一服務費

凡兩位成年賓客惠顧，可免費製作啤啤熊乙隻(不包自選衣飾)及以優惠價$80 製作專屬夢幻夜燈

網上預訂【按此

「戀戀莓果海景下午茶」

以時令士多啤梨入饌的下午茶，包括法式士多啤梨費雪南、法式士多啤梨餅及士多啤梨朱古力撻與白酒士多啤梨甜品杯等。

同時備有各款歐式風情的茶點，如煙火雞露筍大蘑菇卷、香梨意大利火腿配紅酒啫喱及牛肝菌蝦肉酥盒等。

詳情:

地點：挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳

供應期：即日起至 2022年2月28日

供應時間：15:00 - 17:00

價目: HK$480 (供兩人享用)，無需加一服務費 已包括製作啤啤熊乙隻(不包自選衣飾)及以優惠價$80 製作專屬夢幻夜燈

網上預訂【按此

夢幻甜蜜手作

親手製作啤啤熊公仔。(圖片由品牌提供)

凡兩位成年賓客惠顧以上各款浪漫套餐系列，可額外獲得兩大驚喜禮遇：

  • 免費獲贈一隻治癒人心的 DIY 啤啤熊毛公仔*，即場親手製作，表達愛意
  • 另更可憑優惠價$80 與愛侶共同製作夢幻系夜燈，可以兩人的温馨照片作底圖，細心刻劃

*另可自費添加衣飾，切合個人風格

查詢及電話預訂： (852) 3411 8836 及 WhatsApp (852) 9664 1021

更多詳情【按此

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

【商場優惠】ELEMENTS圓方推出消費獎賞　電子消費滿$2,000即享$1,000獎賞
17:07 2022/02/07
【商場優惠】ELEMENTS圓方推出消費獎賞　電子消費滿$2,000即享$1,000獎賞
【商場優惠】多間人氣食肆進駐將軍澳東港城　外賣自取低至5折+會員手機落單再享優惠
17:55 2022/02/07
【商場優惠】多間人氣食肆進駐將軍澳東港城　外賣自取低至5折+會員手機落單再享優惠
【商場優惠】尖沙咀Mira Place商場加推After 6獎賞　滿$100起送商場現金券+最多3小時免費泊車
今日 12:58
【商場優惠】尖沙咀Mira Place商場加推After 6獎賞　滿$100起送商場現金券+最多3小時免費泊車

你可能感興趣

【商場優惠】ELEMENTS圓方推出消費獎賞　電子消費滿$2,000即享$1,000獎賞
17:07 2022/02/07
【商場優惠】ELEMENTS圓方推出消費獎賞　電子消費滿$2,000即享$1,000獎賞
【商場優惠】多間人氣食肆進駐將軍澳東港城　外賣自取低至5折+會員手機落單再享優惠
17:55 2022/02/07
【商場優惠】多間人氣食肆進駐將軍澳東港城　外賣自取低至5折+會員手機落單再享優惠
【商場優惠】尖沙咀Mira Place商場加推After 6獎賞　滿$100起送商場現金券+最多3小時免費泊車
今日 12:58
【商場優惠】尖沙咀Mira Place商場加推After 6獎賞　滿$100起送商場現金券+最多3小時免費泊車
著數優惠 美食 飲品推介 餐廳情報 士多啤梨 DIY手作 挪亞方舟 甜品 情人節 服務

最高瀏覽

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
15:36 2022/02/08
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】
09:06 2022/02/08
【強制檢測】85個地點納入強檢　涉沙田荃灣等多棟大廈【附檢測時間】