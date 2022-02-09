【情人節2022】挪亞方舟酒店「甜蜜 2月」禮遇　人均$240起嘆限定下午茶+DIY手作班

▲ 挪亞方舟度假酒店推出一系列情人節禮遇。(圖片由品牌提供)

挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳，特別呈獻「甜蜜2月」禮遇，包括「甜蜜2月温馨盛饌」、「戀戀莓果海景下午茶」，及期間限定的 「甜蜜邂逅情人節饗宴」。大家更可與愛侶親手製作可愛啤啤熊毛公仔及夢幻系夜燈，共締專屬回憶。

最新影片推介:

「甜蜜邂逅情人節饗宴」

5道菜的【甜蜜邂逅】情人節饗宴，有酒醉大蝦鮑魚、瑪卡牛肝菌燉清雞湯作前菜；紅桑子黑醋焗西班牙黑毛豬鞍、香煎美國肉眼配鴨肝及松露燒汁、香煎羊扒配茄薄荷藜麥等多款自選主菜；甜品有紅桑子朱古力心型餅配法式燉蛋及百利酒棒棒糖，大家更可獲贈餐酒或葡萄汽酒乙杯。

詳情:

地點：挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳

供應期：2022 年2月12日至14日

供應時間：12:00 - 17:00

價目: HK$1088 (供兩人享用)，另收加一服務費

已包括製作啤啤熊乙隻(不包自選衣飾)及優惠價$80 製作專屬夢幻夜燈

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「甜蜜2月温馨盛饌」

▲ 「甜蜜2月温馨盛饌」紅桑子朱古力心形餅配法式燉蛋。(圖片由品牌提供)

套餐前菜有:龍蝦仔燒南瓜沙律及牛肝菌蟹肉忌廉湯，主菜方面有香煎美國肉眼配黑醋雜菌醬、烤羊扒配青柚子胡椒醬等總共 6 款主菜，最後送上紅桑子朱古力心形餅配法式燉蛋。

詳情:

地點：挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳

供應期：即日起至 2022 年2月28日 (2月12日至14日除外)

供應時間：15:00 - 17:00

價目: HK$338 (每位)，另收加一服務費

凡兩位成年賓客惠顧，可免費製作啤啤熊乙隻(不包自選衣飾)及以優惠價$80 製作專屬夢幻夜燈

網上預訂【按此】

「戀戀莓果海景下午茶」

以時令士多啤梨入饌的下午茶，包括法式士多啤梨費雪南、法式士多啤梨餅及士多啤梨朱古力撻與白酒士多啤梨甜品杯等。

同時備有各款歐式風情的茶點，如煙火雞露筍大蘑菇卷、香梨意大利火腿配紅酒啫喱及牛肝菌蝦肉酥盒等。

詳情:

地點：挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳

供應期：即日起至 2022年2月28日

供應時間：15:00 - 17:00

價目: HK$480 (供兩人享用)，無需加一服務費 已包括製作啤啤熊乙隻(不包自選衣飾)及以優惠價$80 製作專屬夢幻夜燈

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夢幻甜蜜手作

▲ 親手製作啤啤熊公仔。(圖片由品牌提供)

凡兩位成年賓客惠顧以上各款浪漫套餐系列，可額外獲得兩大驚喜禮遇：

免費獲贈一隻治癒人心的 DIY 啤啤熊毛公仔*，即場親手製作，表達愛意

另更可憑優惠價$80 與愛侶共同製作夢幻系夜燈，可以兩人的温馨照片作底圖，細心刻劃

*另可自費添加衣飾，切合個人風格

查詢及電話預訂： (852) 3411 8836 及 WhatsApp (852) 9664 1021

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責任編緝：張懿慧