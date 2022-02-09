【公院爆煲】家長覆檢陽性被公院要求返家隔離　消息：港府擬增竹篙灣隔離治療單位

▲ （經濟日報資料圖片）

本港第五波疫情未見緩和，繼過去兩日確診宗數逾600宗，據了解今日(9日)更破1000宗新增確診個案，並錄逾800宗初步陽性。詳情請見【下一頁】

醫管局日前稱，市民自行快速檢測呈陽性，可搭的士到急症室作進一步檢測。不過，有讀者向TOPick表示，日前獲悉馬鞍山有中學的學生及家長，因居所檢出污水帶病毒須作檢測，學生及家長經快速檢測後為陽性，遂召救護車到公院急症室進一步檢測。

該名讀者稱，學生及家長到急症室作病毒檢測亦為陽性，惟「醫院無位」，被要求回家隔離，擔憂醫院已出現不勝負荷情況。

醫管局昨日起雖已啟用竹篙灣社區隔離設施，接收檢測陽性、但無病徵或病徵輕微患者。據了解，經急症室覆檢陽性的病人，或須先送往亞博館社區治療中心及北大嶼山感染控制中心，現有留醫亞博館社區治療中心及北大嶼山感染控制中心的病人則轉到竹篙灣。

消息指，因未及流轉病床等因素，接收病人速度出現滯後，據悉，竹篙灣社區隔離設施暫只有800個單位，當中有1成半正進行正常保養維修，擔心早晚不勝負荷；又透露港府正撤離竹篙灣其他單位，予醫管局增加接收病人單位，又指公院會堅守真正緊急的醫療服務，急症部門亦正著手處理會否有其他新措施分流方案。

事實上，農曆新年假期過後首天，急症室求診人次急增，由新春假前的3600人次，本周一(7日)已急增至4180人次，伊利沙伯醫院、聯合醫院、威爾斯醫院及屯門醫院最爆滿，急症室求診高逾300至400人次。

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記者：陳正怡