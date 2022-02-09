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【尼羅河謀殺案】《東方快車謀殺案》原班人馬合作　簡尼夫伯納自導自演經典神探

娛樂 13:51 2022/02/09

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熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

《尼羅河謀殺案》搬上大銀幕。（大會提供）

懸疑推理鉅製電影《尼羅河謀殺案》一眾演員日前雲集於倫敦大英博物館埃及展出席晚宴，重溫遠赴埃及拍攝時的點滴並預祝電影大賣。

《東方快車謀殺案》原班製作團隊再度回歸，把英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂（Agatha Christie）另一經典著作《尼羅河謀殺案》搬上大銀幕。

「神奇女俠」姬嘉鐸新片明年2月上映　《尼羅河謀殺案》最新預告曝光

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陣容強大

電影邀得金像提名導演兼男星簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）助陣，他自導自演經典角色神探約喬魏柏賀。

演員陣容包括湯比文（Tom Bateman）、榮獲四次奧斯卡提名女星安納貝寧（Annette Bening）、羅素畢特（Russell Brand）、阿里費薩（Ali Fazal）、丹法蘭琪（Dawn French）、《神奇女俠》姬嘉鐸 （Gal Gadot）、《以你的名字呼喚我》 金球提名男星艾米漢默（Armie Hammer）、《權力遊戲》露絲萊斯莉（Rose Leslie）、大熱青春喜劇《性愛自修室》的愛瑪麥琦（Emma Mackey）、蘇菲．奧康娜度（Sophie Okonedo）、珍妮花桑德絲（Jennifer Saunders）、《黑豹》莉蒂莎韋特（Letitia Wright）等。

【神奇女俠】姬嘉鐸第三度當媽媽　「神奇女俠」Gal Gadot貼全家福宣布有喜

（大會提供）

靚人靚衫靚景

今次的故事發生在尼羅河上流社會的豪華郵輪上，製作團隊專誠遠赴埃及拍攝，讓觀眾全程盡享神秘又迷人的異國風情，欣賞靚人靚衫靚景，穿梭衣香鬢影的舞會和盛宴，令人目不暇給。

故事由一對新婚夫婦與前度情人之間錯綜複雜的情慾關係，引發連環神秘命案為主線，在風光如畫的蜜月旅程中暗藏勾心鬥角、危險和殺機。

全新版本更特別加入曲折離奇的細節，令劇情更加峰迴路轉意想不到。

最新影片推介：黃子華+張繼聰+陳湛文

撰文 : TOPick柴犬出動

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