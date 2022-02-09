【強制檢測】一文看清強檢方法　流動採樣站及社區檢測中心資料

▲ 一文看清強制檢測安排。（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，社區存在多條傳播鏈，各區檢測中心爆滿。TOPick整理政府提供的檢測途徑，市民可以透過以下方法接受檢測。

(一) 社區檢測中心

為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。社區檢測中心提供預約及即場登記服務，市民只需在【24小時預約系統】提供簡單的個人資料，預約系統顯示各中心未來兩周的預約情況，便利市民計劃及選擇合適地點和時段進行檢測。中心會優先為已預約的市民提供服務。

（二）流動採樣站

下列地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務：

九龍城亞皆老街遊樂場

長沙灣體育館

愉景灣聖公會偉倫小學對開空地

愉景灣消防局側空地

慈雲山社區會堂

點擊即看：【流動採樣站名單及服務對象】

（三）私營化驗所

自行安排接受由衞生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測，而有關樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

點擊即看：【私營化驗所名單】

（四）深喉唾液樣本

受檢人士如獲註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行指明檢測，則可選擇以下檢測途徑提供深喉唾液樣本：

食物及衞生局發言人提醒，於醫管局急症室及住院期間接受的檢測，以及不可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測，均不符合上述強制檢測公告的規定。



發言人強調，受檢人士如有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受檢測，不應前往流動採樣站及社區檢測中心。



受檢人士須保存載有檢測結果的電話短訊通知及有關醫生證明書（如適用），並在執法人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供相關電話短訊及醫生證明書供其查核。



此外，受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。



任何人士就強制檢測安排有疑問，可於上午九時至下午六時致電熱線6275 6901查詢。受檢人士如欲前往個別社區檢測中心作檢測，可先查詢中心的預約情況。點擊即看：【社區檢測中心熱線電話】



政府會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

一文看清強制檢測方法及途徑：

https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津