【疫苗茶療】4類人士打疫苗易現副作用　中醫教茶療調理舒緩免疫反應

▲ 馬醫師教茶療調理，以舒緩打疫苗後的副作用。

本港第五波疫情嚴峻，政府宣佈再收緊防疫措施，擴大疫苗通行證場所，除了原有的17項處所，再新增6項，未來前往超市、街市都必須接種新冠疫苗。不少市民都擔心疫苗副作用大，影響健康。註冊中醫馬琦傑指出，常見有四類人士較易出現嚴重副作用，可以透過適當的中醫調理預防。

政府宣布再收緊防疫措施，擴大需要出示「疫苗通行證」及掃描「安心出行」的場所，除了原有的17項處所，再新增6項處所，包括宗教場所、商場、百貨公司、超市、街市及髮型屋，即未來買餸、剪髮都必須要先打針。

註冊中醫馬琦傑指出，接種疫苗後有機會出現頭痛、怕冷、疲倦、發燒等「免疫反應」，從中醫的角度，就是人體的「正氣」正在對抗外來的敵人而出現的症狀。常見有4類人士較易出現比較嚴重的副作用，如在打針前先以中醫藥調理，可以預防過激的副作用發生。

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馬醫師建議，可在打疫苗前1至2周開始調養，而打疫苗前後3日避免吃烤、炸、辣、過甜、酒、生冷食物，打疫苗後1周內避免進行高強度的劇烈運動，亦要多喝溫水、保持充足睡眠和均衡飲食。打疫苗前最好不要喝酒，而疫苗與肝臟代謝無關，毋須特意吃保肝產品。

此外，馬醫師亦解釋一些謬誤，例如「喝醋可以預防打疫苗之後可能產生的血栓」是錯誤說法，因打疫苗後的凝血反應，其原理與一般血栓不同，是「特殊免疫反應」而造成的血栓。打針前亦毋須先吃退燒藥、消炎藥或過敏藥，因有機會掩蓋過敏症狀，延誤就醫。

文章內容獲馬琦傑醫師授權轉載。

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責任編輯：王明芳