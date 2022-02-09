【新冠肺炎】李炳憲確診新冠肺炎 打足3劑疫苗現停工接受隔離 娛樂 13:45 2022/02/09 分享： 熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查 ▲ 李炳憲確診新冠肺炎。 南韓新冠肺炎疫情持續惡化，51歲的韓國著名影視明星李炳憲亦在今日（2月9日）宣布確診。 李炳憲所屬事務所向媒體表示：「李炳憲最近進行新冠肺炎檢測，於本月7日證實染疫。」而他已打了3劑疫苗可是仍中招，現正接受居家隔離。 最新影片推介：黃子華張繼聰陳湛文專訪 本來李炳憲正在拍新劇《我們的布魯斯》，現時已緊急中斷拍攝，並向同劇演員、工作人員篩檢，目前無人確診。 其實另一韓國影星鄭雨盛在去年11月底驚傳確診，當時他曾與李炳憲一起拍廣告，而李炳憲緊急做PCR檢測後未確診，可是如次卻不幸染疫。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【新冠肺炎】日本女星深田恭子確診感染 早前持續發燒現留家休息 17:25 2022/01/25 【新冠肺炎】日本女星深田恭子確診感染 早前持續發燒現留家休息 【一家確診】Omicron病情反覆全紀錄 YouTuber CoCo哥：有窒息感覺 11:21 2022/02/07 【一家確診】Omicron病情反覆全紀錄 YouTuber CoCo哥：有窒息感覺 【新冠肺炎】前港姐林穎嫺美國確診Omicron 病徵輕微似傷風：只是有點肌肉痛 11:57 2022/01/11 【新冠肺炎】前港姐林穎嫺美國確診Omicron 病徵輕微似傷風：只是有點肌肉痛 你可能感興趣 【新冠肺炎】日本女星深田恭子確診感染 早前持續發燒現留家休息 17:25 2022/01/25 【新冠肺炎】日本女星深田恭子確診感染 早前持續發燒現留家休息 【一家確診】Omicron病情反覆全紀錄 YouTuber CoCo哥：有窒息感覺 11:21 2022/02/07 【一家確診】Omicron病情反覆全紀錄 YouTuber CoCo哥：有窒息感覺 【新冠肺炎】前港姐林穎嫺美國確診Omicron 病徵輕微似傷風：只是有點肌肉痛 11:57 2022/01/11 【新冠肺炎】前港姐林穎嫺美國確診Omicron 病徵輕微似傷風：只是有點肌肉痛 新冠肺炎疫情 演員 電影 電視劇 南韓 疫情 新冠肺炎