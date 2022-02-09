【新冠肺炎】李炳憲確診新冠肺炎　打足3劑疫苗現停工接受隔離

▲ 李炳憲確診新冠肺炎。

南韓新冠肺炎疫情持續惡化，51歲的韓國著名影視明星李炳憲亦在今日（2月9日）宣布確診。

李炳憲所屬事務所向媒體表示：「李炳憲最近進行新冠肺炎檢測，於本月7日證實染疫。」而他已打了3劑疫苗可是仍中招，現正接受居家隔離。

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本來李炳憲正在拍新劇《我們的布魯斯》，現時已緊急中斷拍攝，並向同劇演員、工作人員篩檢，目前無人確診。

其實另一韓國影星鄭雨盛在去年11月底驚傳確診，當時他曾與李炳憲一起拍廣告，而李炳憲緊急做PCR檢測後未確診，可是如次卻不幸染疫。