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【瓷婚禮物】64歲萬梓良與妻子補拍婚照　盡顯大佬霸氣：萬子娶老婆掂唔掂？

娛樂 15:57 2022/02/09

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萬梓良跟妻子補拍婚照。

現年64歲的萬梓良（萬子）近年長居內地，不時出席商演及登台吸金，雖然萬子哥早前被指身體欠佳，但與比他年紀小16歲的嬌妻非常恩愛，今年更是兩人結婚20周年！

在早前，網上便流傳一段萬梓良跟太太補拍婚照的片段，另外其18歲兒子亦激罕現身，從影多年霸氣大哥形象深入民心的萬子更說：「萬子娶老婆，掂唔掂？」

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萬梓良跟太太結婚多年，近日才補拍婚照。（網上圖片）

萬梓良補拍婚照

有網友於社交平台曬出一段萬梓良拍攝結婚照的短片，只見萬梓良打扮隆重穿上黃色西裝，已屆64歲高齡的萬子狀態不錯，倚靠在凳子上的他縱然頭髮花白，大佬味十足。

至於萬子嫂郭明黎同樣盛裝出席，她穿上大紅色裙褂，上面佈滿刺繡，另外郭明黎還佩戴了很多金器，充滿貴氣。

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兒子有父親風範

在拍合照時，夫妻十指緊扣，18歲的兒子萬大千即站在二人背後，畫面溫馨甜蜜。

另外，眾親友也有現身「到賀」，萬子更高呼：「萬子娶老婆，掂唔掂？」身後一班親友即齊答：「掂！」氣勢十足！

至於萬梓良18歲的兒子萬大千穿著十分隨意，戴著眼鏡的他予人斯文之感，雖甚具大佬風範的父親差很大呢！

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經歷兩段婚姻

其實「掂唔掂？」這句話是萬子哥的口頭禪，本月初萬子在內地出席新戲開鏡儀式時，站於眾人中間的他把酒灑在地上，其後更圍著自己打圈倒酒，最後更大聲說道：「讓我們工作順利﹗掂唔掂﹗」

現年64歲的萬梓良經歷兩段婚姻。1988年他跟台灣女星恬妞因拍攝電影而撻著，二人其後於三部TVB劇集《他來自江湖》、《大家族》等合作。萬子於1992年和恬妞結婚，成為恬妞的第二任丈夫。

恬妞是萬梓良第一任妻子。

兩人婚禮更成為TVB現場直播的「特備節目」，當年由邵逸夫任婚禮主持，並由周星馳擔任伴郎，梅小惠當伴娘，但這段婚姻只維持4年，最終因性格不合在1996年離婚。

2002年萬梓良與郭明黎結婚，郭明黎曾為中國南方航空公司的空姐，比萬梓良年輕16歲。在2003年2月，二人誕下兒子萬大千。

撰文 : TOPick柴犬出動

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