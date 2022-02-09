【Chill Club】以《勁歌金曲》身份上ViuTV　Eric Kwok跟強尼合唱感期待

▲ Erick Kwok跟強尼合唱。

Eric Kwok郭偉亮首度踏上ViuTV《Chill Club》舞台，並獻唱新歌《等埋你》，又與強尼合唱《我不如》和《1984》，再聯同Mike三人合唱Medley，為大家送上《Iron Man》、《無限》、《大大公司》、《RIPBOY》等多首個人及Swing作品。

Eric Kwok現擔任《勁歌金曲》主持，同時現身ViuTV的音樂節目《Chill Club》，被問到事前如何跟TVB溝通？Eric表示TVB很開通：「他們直頭話『你唔使問我㗎喇』，因為我是一個歌手身份，所以去邊度都OK，而且都沒有給說話或者壓力我，好自由。」

▲ 上《Chill Club》宣傳新歌。

問到會否擔心網民討論自己「兩邊走」？Eric表示：「明白網民會有討論，但我自己不太擔心，因為我覺得大家都希望見到更多不同歌手在不同平台出現。」

今次其中一個亮點是Eric與強尼合唱《我不如》及《1984》，被問到為何邀請對方作嘉賓？Eric說：「以往同強尼喺《全民造星》合作過，而且頭兩屆我們都有份參與，又知道他是唱得之人，大家又是主持，今次不如就以歌手身份合作，他又爽快應承，所以都好期待！」

他又表示首次於《Chill Club》表演覺得唱得很舒服，又與Joey Tang認識多年是熟悉的班底，又於《全民造星》的錄影廠拍攝，很有親切感。

▲ Eric在《全民造星II》已看好曾比特。

新歌《等埋你》歌詞相當破格，是一首「死死聲」的甜蜜情歌，「天災死都要與你/飢荒死都要與你/ 怎麼死都約定你那怕有違禁忌」都寫進歌詞。

Eric笑言：「我做歌廿幾年都未試過情歌有這種詞，甜蜜浪漫之餘，又有抵死、幽默，好代表到我性格。林若寧都話『係得你先唱到』，要歌手同間公司都百無禁忌先做得到。」

對於近來有網民以「Eric Kwok之亂」形容他的創作，面對負評Eric表示：「我明白大家諗法，大家亦會因為不同原因去談論我，但我每次做歌都以幫到歌手，而且唱片公司同歌手都鍾意作前提去做。遊戲就係咁好玩，永遠都唔會知邊首會hit到。」

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