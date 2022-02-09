  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Chill Club】以《勁歌金曲》身份上ViuTV　Eric Kwok跟強尼合唱感期待

娛樂 13:58 2022/02/09

分享：

熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

Erick Kwok跟強尼合唱。

Eric Kwok郭偉亮首度踏上ViuTV《Chill Club》舞台，並獻唱新歌《等埋你》，又與強尼合唱《我不如》和《1984》，再聯同Mike三人合唱Medley，為大家送上《Iron Man》、《無限》、《大大公司》、《RIPBOY》等多首個人及Swing作品。

Eric Kwok現擔任《勁歌金曲》主持，同時現身ViuTV的音樂節目《Chill Club》，被問到事前如何跟TVB溝通？Eric表示TVB很開通：「他們直頭話『你唔使問我㗎喇』，因為我是一個歌手身份，所以去邊度都OK，而且都沒有給說話或者壓力我，好自由。」

上《Chill Club》宣傳新歌。

問到會否擔心網民討論自己「兩邊走」？Eric表示：「明白網民會有討論，但我自己不太擔心，因為我覺得大家都希望見到更多不同歌手在不同平台出現。」

今次其中一個亮點是Eric與強尼合唱《我不如》及《1984》，被問到為何邀請對方作嘉賓？Eric說：「以往同強尼喺《全民造星》合作過，而且頭兩屆我們都有份參與，又知道他是唱得之人，大家又是主持，今次不如就以歌手身份合作，他又爽快應承，所以都好期待！」

他又表示首次於《Chill Club》表演覺得唱得很舒服，又與Joey Tang認識多年是熟悉的班底，又於《全民造星》的錄影廠拍攝，很有親切感。

Eric在《全民造星II》已看好曾比特。

新歌《等埋你》歌詞相當破格，是一首「死死聲」的甜蜜情歌，「天災死都要與你/飢荒死都要與你/ 怎麼死都約定你那怕有違禁忌」都寫進歌詞。

Eric笑言：「我做歌廿幾年都未試過情歌有這種詞，甜蜜浪漫之餘，又有抵死、幽默，好代表到我性格。林若寧都話『係得你先唱到』，要歌手同間公司都百無禁忌先做得到。」

對於近來有網民以「Eric Kwok之亂」形容他的創作，面對負評Eric表示：「我明白大家諗法，大家亦會因為不同原因去談論我，但我每次做歌都以幫到歌手，而且唱片公司同歌手都鍾意作前提去做。遊戲就係咁好玩，永遠都唔會知邊首會hit到。」

最新影片：黃子華+張繼聰+陳湛文訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice「Yolica」挑戰COLLAR　網民：我哋想要嘅妹豬團【多圖】
13:12 2022/02/08
【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice「Yolica」挑戰COLLAR　網民：我哋想要嘅妹豬團【多圖】
【COLLAR成員】可愛擔當阿Day昔日泳照曝光　許軼連身泳裝曬神秘區域性感認證【多圖】
今日 11:53
【COLLAR成員】可愛擔當阿Day昔日泳照曝光　許軼連身泳裝曬神秘區域性感認證【多圖】
【聲夢傳奇】冼靖峰爲「沙士死剩種」失言再作回應　Do姐：保姆係咪要教下呀
今日 12:06
【聲夢傳奇】冼靖峰爲「沙士死剩種」失言再作回應　Do姐：保姆係咪要教下呀

你可能感興趣

【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice「Yolica」挑戰COLLAR　網民：我哋想要嘅妹豬團【多圖】
13:12 2022/02/08
【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice「Yolica」挑戰COLLAR　網民：我哋想要嘅妹豬團【多圖】
【COLLAR成員】可愛擔當阿Day昔日泳照曝光　許軼連身泳裝曬神秘區域性感認證【多圖】
今日 11:53
【COLLAR成員】可愛擔當阿Day昔日泳照曝光　許軼連身泳裝曬神秘區域性感認證【多圖】
【聲夢傳奇】冼靖峰爲「沙士死剩種」失言再作回應　Do姐：保姆係咪要教下呀
今日 12:06
【聲夢傳奇】冼靖峰爲「沙士死剩種」失言再作回應　Do姐：保姆係咪要教下呀
歌手 強尼 郭偉亮 全民造星 勁歌金曲 Chill Club TVB ViuTV

最高瀏覽

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
15:36 2022/02/08
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
15:25 2022/02/08
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】