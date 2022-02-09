【保釋上訴】涉藏鐳射筆定罪上訴被駁回　16歲男生准保釋候刑期上訴

▲ 男生早前向高院就定罪及刑期提出上訴，法官今(9日)駁回定罪上訴申請。（資料圖片)

16歲男生於2019年11月三罷期間，於旺角彌敦道藏有1支鐳射筆，案件經審訊後被裁定藏有攻擊性武器罪名成立，被判勞教中心。男生早前向高院就定罪及刑期提出上訴，法官今（9日）駁回定罪上訴申請，刑期上訴則押後至下周五（18日）再處理，期間准保釋候上訴。

上訴人案發時16歲，法官今早宣布駁回定罪申請。代表律師就刑期申請上訴時指，早前法庭替上訴人索取的報告正面，而涉案物品亦非具攻擊性，考慮到上訴人仍然年青及其背景，望法庭考慮判處更生。

代表律師續指，被告即將入讀大學，並須進行視像會面，若被判監將影響其學業。上訴人已被監禁5至6周，明白已犯錯及知悉後果，要求法庭考慮索取背景及社會服務令報告。

法官問及懲教署能否安排視像系統進行會面，最後獲告知只能安排於警署進行。法官最終批准上訴人保釋，將案件押後至下周五（18日）再處理，期間准許上訴人以5萬元現金保釋，由3名教師每人以3萬元現金作人事擔保，期間不得離港及須交出旅遊證件，居住於報稱住址，更改住址須於24小時前通知警方，每天到警署報到，並須守宵禁令。

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記者：林育慧