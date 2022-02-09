【新冠肺炎】九龍灣恒生銀行有員工初確　2月8日最後上班職務無需與客戶接觸

▲ 九龍灣恒生銀行有員工初確，2月8日最後上班職務無需與客戶接觸。（資料圖片）

恒生銀行表示，今日（9日）起暫停九龍灣優越及優進理財中心於服務，直至另行通知。銀行接獲該分行一名員工通知，經檢測後初步確診感染新冠病毒。銀行會為該員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦會安排在該分行進行深層清潔及消毒。該分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

該名員工的最後上班日期為2月8日，上班前探測體溫正常。他主要負責該分行的後勤工作，無需與客戶接觸，工作期間一直全程佩戴口罩。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。銀行亦已採取一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩。

恒生強調將繼續密切留意疫情的發展，以採取適切的安排，呼籲市民如欲查詢有關新冠病毒的詳情可致電衞生防護中心熱線，電話：2125 1111或2125 1122；市民如有任何關於九龍灣優越及優進理財中心的查詢，可致電客戶服務熱線電話：2822 0228。

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責任編輯：陳麗娜