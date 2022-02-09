【罪成候判】方仲賢涉藏鐳射筆脫罪　拒捕及妨礙司法公正罪成還押候判

▲ 浸大學生會前會長方仲賢。（資料圖片)

前浸會大學學生會前會長方仲賢涉於2019年8月，在深水埗鴨寮街購買10支鐳射筆後，被警方截查時逃跑，並於驗傷期間前重設手機。方早前否認3項控罪，案件經審訊後，法官今（9日）於區域法院裁定拒捕及意圖妨礙司法公正罪成，在公眾地方管有攻擊性武器則罪脫。法官裁決時指，被告被截查時必然得知警員的身份，但為了混淆視線，利用市民對警方的負面感覺保護自己，將案件押後至3月3日判刑等候背景報告，期間被告還押候判。

被告方仲賢（22歲，學生）早前否認1項拒捕罪、1項意圖妨礙司法公正罪，及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

控罪指，被告於2019年8月6日，在鴨寮街無合法辯解而攜有10個能發出雷射光束的裝置；同日在桂林街135號地下外，抗拒警署警長52338；以及同日在偵緝警員8702檢取其手提電話為證物作調查前，把該手提電話重新設置。

法官裁決時指，不接納被告觀星的解釋，因被告既非觀星會會員，被告家中亦無相關書籍，再者涉案鐳射筆並不適合觀星，從而推斷鐳射筆是準備用於示威中。然而被告未有提及打算以鐳射筆傷害別人，法庭難以定奪被告如何處理涉案鐳射筆，遂裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪不成立。

法官裁定當日涉案警員的截查有足夠基礎，亦有即時表露身份，惟被告被截查時逃跑，被制服後又掙扎。而被告購買鐳射筆前未有購買電池，基於他明顯知道他會在示威中使用鐳射筆，預計自己或會被捕。

法官續指，被告被截查時必然得知警員的身份，但為了混淆視線，利用市民對警方的負面感覺保護自己，他反覆要求警員出示委任證。反映被告深思熟慮，預見會被警員拘捕，裁定拒捕罪名成立。

法官又指，被告曾接受過高等教育，必然理解通訊記錄的重要性，亦會理解警方會透過相關記錄進行調查，故被告驗傷時重設涉案手機必然是想刪除資料，阻礙警方調查。法官遂裁定意圖妨礙司法公正罪成，並將案件押後至3月3日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告還押候判。

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記者：梁錦麟