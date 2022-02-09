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【原始溫柔香】老婆太能幹太強終離婚收場 鄧藹霖：對男人來說能幹女人不可愛

親子 15:10 2022/02/09

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熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

老婆太能幹太強終離婚收場，鄧藹霖認為，對男人來說能幹女人不可愛。

我老婆好煩㗎，買棵菜都要周圍格價㗎！」女人知慳識儉，持家有道，乃美德也。不過，以他向來疏爽揮霍的品性來說，竟然配一位慳儉太太，倒有點意料之外。

「佢成日話我亂花錢㗎，話得多我咪買少啲囉，無辦法啦！」他那張嘴明顯是在數落太太的不是，但嘴角卻是出奇地漾着幸福的笑意。

「我老婆最緊張個廚房，我唔敢搞亂佢啲嘢㗎，咪佢整乜我食乜囉！佢成日炆呢樣、炆嗰樣，真係好麻煩。」他邊說邊笑，清楚是在晒幸福了。

「我老婆乜都唔識㗎，唔識咪唔識囉，唔通我返到屋企仲要同佢討論經濟政治咩！」任何人都看得出，他是真心寵愛太太的。

這是他的第三段婚姻。第一任太太是他當年放洋留學時的大學師妹，是該校的校花，美麗與智慧並重。才子配佳人的婚姻，卻是離婚收場，真令人惋惜。

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他的第二任太太是他的生意夥伴，是個極之能幹的女人，職場上長袖善舞，以為是他的最佳拍檔，二人卻因了解而分手。

他從來沒有提及現任太太的背景，又或他倆是如何結識的，但當你問及他為何會喜歡她時，他會坦然回答：「嘻嘻，我衰好色囉！」

對於眾多男人來說，能幹的女人不可愛、逞強的女人更不可愛、愛說真話處處跟你對着幹的女人，就更是罪大惡極。男人最終還是嚮往原始溫柔香，尤其是盛年已過的男人。

全文刊於《經濟日報》，原題為「原始溫柔香」

撰文 : 鄧藹霖

家庭關係 鄧藹霖

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