【名校名人】多倫多大學爆「陰司紙」關公災難 林志玲校友盛產高學歷女藝人

▲ 圈中不少名人為多倫多大學校友。

加拿大名校多倫多大學（University of Toronto），日前發生一宗於宿舍放冥鈔利是事件，話說新正頭年初一，多倫多大學在研究生宿舍入口，擺放了利市，給宿生自取。有宿生打開利市封一看，發現內裏竟是印上「天地銀行」發行的一萬元冥鈔一張，即俗稱「陰司紙」。

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事件圖文並茂在網上瘋傳，當地華人反應極大，感到被冒犯，認為校方不尊重華人文化，多倫多大學最終要發文道歉。

校方對傳媒說，本意是想慶祝中國農曆新年，但不幸及無心地把不適當的紙幣放進利市封內，當他們發現問題後，已第一時間收回那些利市封，並說對這個錯誤深表遺憾。

台灣名模林志玲雙主修學位

▲ 台灣名模林志玲於多倫多大學就讀西方美術史和經濟學雙主修學位。（圖片來源：林志玲FB）

多倫多大學是加拿大首屈一指的名牌大學，不少圈中人鍾情該校，以女藝人為甚，其中台灣名模、剛榮升為媽媽的47歲林志玲為該校校友。

林志玲15歲就被台灣的星探發掘，其後更遠赴多倫多大學完成西方美術史和經濟學雙主修學位，之後就一直在大銀幕發展，高EQ及高學歷，獨立自主的性格相當受大家歡迎。

李施嬅於多倫多大學商科畢業

▲ 李施嬅自小移民去加拿大，於多倫多大學商科畢業。（圖片來源：李施嬅IG）

除此之外，香港亦有圈中人入讀多倫多大學，包括李施嬅於多倫多大學修讀會計，但2003年回流返港參選港姐而輟學。2009年，她向TVB請大假返多倫多留學4個月，完成商科學位。

亦有港姐校友包括2000年港姐出身的大小姐林淑敏、1989年港姐冠軍陳法蓉、2017年港姐冠軍雷莊𠒇及今屆港姐季軍古佩玲。而音樂造詣高的康子妮及洪永城老婆梁諾妍，也是畢業自該校。

世界大學排名26 加拿大第1

多倫多大學在2022年QS世界大學排名榜（QS World University Rankings）中，在加拿大排名第一，全球排26，首3名依次為麻省理工學院、史丹福大學及哈佛大學。

而另一指標，泰晤士高等教育特刊（THE）於2020年世界大學排名（THE World University Rankings）中，多倫多大學排行18，同樣是加拿大第一。首3名依次為牛津大學、加州理工學院及哈佛大學。

多倫多大學成立於1827年，提供約700個學位課程，每年發表的科研論文數量，在北美僅次於哈佛大學，故此得到很高的學術排名

▲ 多倫多大學是加拿大首屈一指的名校，現時共有超過7萬名學生。（i-stock圖片）

據多倫多大學資料顯示，國際學生每年學費介乎5.3萬至6.5萬加幣（約31.5萬至38萬港元）不等，而本地學生只需6千至1.6萬加幣（約3.6萬至9.4萬）學費。

責任編輯︰蕭雅文