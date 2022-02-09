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【新冠肺炎】宗教場所明起關閉至2月24日　黃大仙善信趕拜神盼疫情盡快受控

社會 15:11 2022/02/09

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熱門 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 COLLAR 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

本報記者今日（9日）到黃大仙祠視察，有善信指受疫情影響，拜神較往年冷清。（黃傑偉攝）

新冠疫情嚴峻，政府昨日（8日）公布一系列防疫措施，包括將宗教場所等6個場地納入599F表列處所，其中宗教場所及髮型屋由2月10日起關閉至2月24日。詳情即看：【下一頁

本報記者今日（9日）到黃大仙祠視察，有善信指受疫情影響，拜神較往年冷清。

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街市海鮮魚販郭先生今日帶同兒子一同到黃大仙拜神，因為明日寺園關閉，所以今日趕來拜神。郭先生感嘆疫情影響街市生意大跌4至5成，幸而海鮮比菜價穩定，希望拜神祈求疫情快點離去。

任職物業管理黎先生指，受疫情影響年拜神也不方便。他以往也有到黃大仙拜神，感覺今年可能受疫情影響比較冷清。他今天趁著空閒，與太太一同到黃大仙拜神，祈求疫情受控。

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而任職廚師吳先生則指，因明天寺園關閉，唯有今天提早到黃大仙拜神。受疫情影響，他已提早剪髮，不料連拜神也受到影響，希望年尾還神不會受疫情影響錯過時辰，並祈求疫情快點完結。

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記者：黃傑偉
 

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