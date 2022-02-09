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【公務員事務】聶德權：公務員須完成國安法等基本培訓才可通過試用期

政治 15:13 2022/02/09

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聶德權表示，新入職公務員須完成基本培訓才可通過試用期。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，現職公務員須完成港區國安法等培訓才可通過試用期，預備晉升的公務員亦要先完成相關培訓。

聶德權今出席立法會一個事務委員會時表示，會要求所有公務員在試用期期間，完成基本培訓，包括對基本法、國安法、憲制秩序、國家發展方面等有基本認識，部分培訓課程屬必須出席，完成後才可通過試用期。至於獲長期聘用的同事，亦會為他們安排進階版的課程。

不過，前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國指，自己當公務員接受公務員訓練處的培訓很困難，每次都要求部門找人去。聶德權認同有困難，但強調培訓是重要的，「重要的事情你一定會找到時間，所以他們必須預留時間參與相關的培訓工作。」

另外，選委界議員陳曼琪關注，政府會否考慮增加公務員的國籍要求，並研究如何處理公務員持有BNO護照、或在外國擁有資產而產生潛在利益衝突的情況。

聶德權回應指，《基本法》對公務員國籍沒有限制，但高級和首長級公務員出外工作交流，都會知道自己是代表香港特區，日後入職要求是否需要改變，要由社會討論。

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責任編輯：林曉君

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