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【培養閱讀】「一年讀五十本書」是囫圇吞棗　醫生媽媽：好書須細味慢嚼領悟愈深

育兒經 15:28 2022/02/09

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好書須細味慢嚼，才能領悟更深。

每逢看到KOL教人「如何一年讀五十本書」，總覺得很納悶。我自問從小是隻書蟲，卻不認為書看得愈多愈好。

仔細看看，原來他們的讀書清單，大多是《如何掌握你的情緒》、《與成功有約》、《如何贏取友誼與影響他人》、《思考致富》等「心靈勵志」或工具書類。

心靈勵志和工具書沒甚麼不好，我也經常看的，甚至出版了《醫生媽媽的時間管理術》這本工具書。不過，我心目中的「讀書」，主要是文學作品、故事小說、詩集，或者是歷史、哲學書籍，能夠穿古越今、探索美善、豐富心靈、體現人性。

不時聽到家長炫耀：「我兒子只花了兩年時間，就讀完中國四大名著、整套金庸武俠、福爾摩斯全集、Roald Dahl、哈利波特、波西傑克森……」

以上經典，都值得一讀再讀三讀，需要大量時間發酵和醞釀、理解與感受；若然草草掠過，根本無法品嘗箇中精妙之處，既浪費了時間，亦辜負了作者的一番嘔心瀝血。

別的不說，單是一部《紅樓夢》，就得花至少三十年的光陰來讀懂；如果把它列在「一年讀五十本書」的清單內，簡直是囫圇吞棗、牛嚼牡丹，倒不如不讀的好。

最新影片：

也有這樣說的家長：「女兒從圖書館借回來九本書，不到半天就讀完了，喊悶。結果每星期要去圖書館三趟，煩死了。」言若有憾，心實喜之。

我經常強調「重複閱讀」的重要性，書本內容要細味慢嚼，每重讀一次，便領悟愈深。這也是為何我鼓勵人「買書」而非「借書」，包括心靈勵志和工具書在內。只有擁有實體的書籍、隨時翻閱，書內的知識和情感才算是完全屬於自己的，才可以逐步內化進個人的知識體系之內。

究竟書本是否看得愈多愈好？Elon Musk曾說：「有些人，把『教育』和『智力』兩件事混淆了。你可以擁有大學學位，但仍是個白癡。」同樣，也有些人把『讀書數量』和『學識內涵』兩件事混淆了；你可以一年看五十本書，但思想仍落後於真正懂得閱讀的人。

全文刊於《經濟日報》收費專欄「醫生媽咪」，原題為「一年讀五十本書？」

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