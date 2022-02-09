【經營困難】九巴料2月收入跌2億元客量減四成　盼續維持穩定交通服務

▲ 第五波疫情下九巴客量大減40%。（林宇翔攝）

疫情影響公共交通營運，繼港鐵已宣布削減晚間班次後，九巴今（9日）稱第5波疫情下，客量及收入急挫逾四成，料2月營運收入較去年同期少兩億元，若再計及政府明天（10日）起收緊防疫限制，料情況會再惡化。

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九巴助理總監（傳訊）林子豪稱，疫情下公司會跟市民站在一起，確保穩住就業。雖本地疫情令客量不斷下跌，但強調公司會繼續肩負社會責任，對員工承諾「不裁員不減薪不扣無薪假」，如職員受圍封行動影響，可在家休息，百分百不扣人工。他又歡迎運輸同行加入九巴，盼同業毋須擔心生計。

公共交通服務方面，他稱九巴會繼續提供適切班次，加強車廂清潔消毒，讓乘客在安全環境下通行。他形容夜晚班次客流稀疏，要跟運輸署研究減省班次的安排，但目前未有計劃申請加價。

對於「疫苗通行證」應否涵蓋公共交通，林認為倘市民認為這是合適、對社會有良好影響，能減低病毒傳播，九巴會全面支持，並會配合措施，克服執行上困難。

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記者：吳卓峰