【食物安全】德國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ 德國北萊茵—威斯特法倫州多蒙特區爆發高致病性H5N1禽流感。（資料圖片）

食安中心今日（9日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指德國北萊茵—威斯特法倫州多蒙特區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從多蒙特區及其毗鄰的Ennepe-Ruhr-Kreis區和波琴區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港去年從德國進口約470公噸冷藏禽肉及約106萬隻禽蛋。

發言人說表示，中心已就事件聯絡德國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津

