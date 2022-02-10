【男歡女愛】90後當成人情趣用品店員窺探到不同人性偏好　中年漢結婚兩年不諳門徑行房

▲ 90後的 Yvonne（二鍋頭）在成人情趣用品店當店員，把耳聞目賭的性事獵奇寫成書，目的是希望大家可以保持開放的思維接納與自己不同的事物，以及對性愛保持健康正面的態度。

性，是打從生命之初、人類之始就存在的事情。但隨著世代演變，每個時代對於性的價值與觀點大異其趣，而作為90後的 Yvonne（二鍋頭），很早便嘗過禁果，改寫了人生方向。

早幾年她因創業失敗，在一鋪清袋的情況下，決定追隨自己的真正內心，當上成人情趣用品店員，並提起筆，記錄了不同客人的需要和困惑，結集成書，不理世俗眼光，堅持我行我素做真我。

面前的Yvonne個子不高，身材纖瘦，皮膚白晢，一頭直髮，就如一般的鄰家女孩模樣，又怎會料到年紀輕輕的她，已千帆過盡。

▲ 二鍋頭是 Yvonne 的筆名，本來她不介意除口罩拍照，但最後決定還是帶著口罩好些，保持一份神秘感。(黃建輝攝)

她直言當初向身邊朋友談及有意入行性用品店，聽得最多就是以下這些「出於好意」的勸詞：「呢啲情趣用品唔係正經工作嚟㗎，你女仔人家做乜要做呢啲工？」、「俾人知道咗，會唔會覺得羞恥呢？」、「咁核突嘅野，俾屋企人知道咗點算呢？」......



但倔強如她，又怎會聽得入耳？！「所謂正經的Sales工，我都做過，但我做一陣便會想轉工，因為實在太沉悶。就如以前自己開手機配件店，的確是賺到錢，連續開幾間分店，但其實悶到死，只是看錢份上而經營。後來生意失敗，情緒低落了一會，後來知道這間店請人，便試下應徵。」

最新影片

曾是不良少女

入行後，發現賣情趣用品除了新奇又好玩外，從中窺探到不同人的性生活、內心秘密、各種性偏好，對於性有更深層的了解及認知。她不諱言自己對性愛的享受，可能是有點與生俱來，「別以為我有如此思想，便一定是成長於缺乏愛的家庭中，反之，父母對我還好，只是他們忙於為口奔馳，沒多餘時間照料和管教我。而我又年少無知，性格反叛，誤交損友，有一段日子可以用不良少女來形容自己。」她自嘲說。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

她透露首次接觸性，是在8歲時，「和一班住同屋邨的好友於山腳隱秘小涼亭打發時間，當中有一位年紀稍長的女生提出要玩『探索』遊戲。我們幾個女生便圍起來探討私密部位。」雖然那時大家都只是出於好奇心，對性完全沒有基本概念，但就令Yvonne的小小心理和生理產生難忘的衝擊。

對性不修飾

及後，她接觸過不少異性，笑言不記得有過多少男朋友，但最長的一個交往了5年，「我就是不明白為何大家都對性諱莫如深，我在書中都提到：『性愛使我們能夠誕生於世上，可笑是它卻成為了我們口中的禁忌』。這其實是相當的虛偽，我沒濫交，每次交往都是有愛才有性，只是我也著重於性的歡愉而已，這是我的本能，正常存在，不必要無視自己的真實內心需要。」她堅定地說。

說到壓抑本能，令她難忘的其中一個書中故事，是有位約30多歲男士請教她如何和太太make love，「他神色遲疑，深吸了一口氣才上前問我，原來他們結婚兩年還找不到陰道的位置。那刻我有點愣住，於是馬上在網上搜尋女性生殖器官結構圖解釋，在有限的時間內，替他上了一堂簡易速成班，希望盡下人事吧！」

為客人解難

當這位男客人了解後，心情開始放鬆點，才向Yvonne透露多點和太太的關係，二人識於微時是初戀對象，基於宗教信仰緣故，雙方不會有婚前行為，也不會有任何討論性方面需要的事。這個故事令她反思被喻為開放的香港社會，仍然對性話題羞於啟齒，自小接受的性教育知識也只限於課堂上說的月經、夢遺、如何正確配戴安全套、精子如何與卵子結合等學術知識。

入行近3年，Yvonne愈來愈發覺自己當初的決定沒有錯，她笑言自己才疏學淺，學歷只有初中程度，卻因緣際會，和如此不同背景種類的客人溝通，得着如此豐富有趣又真實的人間故事。

並存善與惡

今次結集成書約有40多個故事，分為4個章節，主題括客人秘密、用品趣聞、性事奇聞及談情說性。當中內容有部份也接近18 禁，充滿獵奇搜聞Feel，Yvonne說全是真實故事，當然主角也是化名。

其中難忘的故事有戀襪癖，主角因年少時的一次用襪自慰，而習慣了把每天用過的襪子儲到一星期後才洗，為的就是那像極了嘔吐物的酸臭味。

又如斯文的中環OL，竟然有癖好是會喜歡在下班途中把震蛋開到最大，與路人所產生的碰撞令她倍感興奮......

最後，Yvonne重申，閱讀這些故事的同時，是希望大家可以保持開放的思維接納與自己不同的事物，以及對性愛保持健康正面的態度。

就如她在書中的前言所述：「性是享受，更是一段關係當中的升華。」而性愛兩字之間，同時並存著善與惡，我們可以選擇存善念，但卻不能忽視它的惡。

記者：郭秀芳