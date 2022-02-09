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【染疫大廈】屯門良景邨良傑樓圍封發現13宗初確　張竹君料有傳播須繼續圍封

社會 17:28 2022/02/09

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

(梁偉榮攝)

本港疫情持續惡化，多區錄得源頭不明個案或大廈污水樣本呈陽性。衞生署及醫管局今日（9日）下午召開疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席交代。

衞生防護中心公布，本港今日新增1161宗確診個案，包括1153宗地個案、8宗輸入個案。張竹君表示，多確診個案曾參與家庭聚會，其他個案涉家庭主婦、退休人士等，曾到街市、商場等。她稱，今日有部分老人院有長者或員工確診，涉及王少清護養院、大角咀欣穎護老院、溫暖護老院、仁濟醫院李衛少琦安老院、扶康會樂華成人訓練中心。詳情即看：【下一頁】

張竹君表示，屯門良景邨良傑樓昨圍封時有1623人接受檢測，發現13個初步確診個案，涉及12個單位，料有傳播須繼續圍封。

港府昨日宣布進一步收緊社交距離措施，部分措施明日起生效，包括收緊至二人限聚令，並擴展至私人處所禁止兩個住戶或以上聚會。詳情即看:【下一頁】

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記者：郭詩詩

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