【第五波疫情】外傭初步確診2歲少主發燒　港媽憂入院：唔想仔有事

▲ 一名港媽在網上發文指外傭打兩針後仍初確。

本港疫情未見緩和，今日（9日）新增1161宗確診個案，再創疫情新高。一名港媽昨於網上討論區「親子王國」發文，指家中工人姐姐打了2針復必泰疫苗仍初步確診，2歲兒子疑染疫發燒，正等候檢測。港媽為此感憂心，表示「唔想呀仔有事」。

外傭打兩針仍初確

港媽在文中指出，工人姐姐打了2針復必泰疫苗仍初步確診，因無嚴重病徵，只有少許咳，獲安排回家等候衞生署進一步指示。得知外傭確診後，港媽立即跟丈夫做快速測試，結果呈陰性，但2歲兒子疑染疫發燒，她為此感憂心。

唉，我中咗唔緊要，唔想呀仔有事。BB喺帳篷等咗成日未走得，個肺又花咗，做媽媽嘅就會明有幾心痛。

她指近日太多人確診，不知道等到何時才獲安排入院，表示現時感煩亂，不清楚家長能否陪同照顧，又不知應帶甚麼物品入院。她提醒其他家長定時為工人姐姐進行快速測試，「早發現早隔離」。

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確診兒童入院安排

據TOPick早前報導，衞生防護中心指，如果確診個案家庭中有18歲以下兒童，一般情況下，會容許一位家長或由家長安排的照顧者，包括親屬、家長的成年朋友或家庭傭工，陪同兒童入住檢疫中心以便照顧。

中心又指，檢疫中心內會提供一系列用品方便照顧兒童在檢疫期間的需要，如兒童與家長或親屬同時確診，公立醫院會就臨床情況進行評估，考慮安排他們入住同一負壓隔離病房。即使家長並非確診者，如果子女確診，醫院也會在衞生防護中心同意及有足夠隔離設施的情況下，按要求安排他們在醫院陪伴確診子女。

入院「走佬袋」清單

此外，有曾確診、現已康復的港媽在網上發文，分享入院的「走佬袋」清單：

紙底褲（醫院有提供，但太薄）

貼身內衣（怕冷可穿）

拖鞋

護髮素

護膚品

指甲鉗

面膜

頭箍

潤唇膏

梳

枕頭

叉電器

乾糧

廁紙、包裝紙巾

耳塞

耳機

iPad

風筒

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責任編輯：王明芳