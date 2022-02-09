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【抗疫基金】餐飲員工代表稱防疫措施打擊散工生計　倡當局發一次性1.5萬元津貼

社會 15:40 2022/02/09

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餐飲員工組織稱防疫措施打擊散工生計，倡當局發一次性1.5萬元津貼。（資料圖片）

第五波疫情爆發，政府於1月7日起收緊防疫措施，禁止餐廳晚上6時至早上5時提供堂食服務。酒店及餐飲從業員協會表示，政策嚴重打擊食肆生計，對散工尤甚，建議政府按僱員的強積金供款紀錄，對他們發放一次性津貼15,000元，並增加臨時職位，減輕散工的生活壓力。

協會指，政策實施至今已有一個多月，所有晚宴被擱置，散工更即時停工，適逢12月至3月横跨農曆新年、情人節及聖誕節等節日，更是餐飲業的旺季，餐飲散工「手停口停」，收入一下子歸零，有關情況對於長期以炒散為生的僱員影響最大。

回顧抗疫基金1.0至5.0，協會稱，政府只對餐飲處所作出津貼，卻未有顧及約3萬名的餐飲業散工，故要求政府考慮業界實際情況，對餐飲業的散工作出相應援助，並提出下列3項要求：

  • 抗疫基金6.0 應予餐飲業散工「特惠津貼」，發放一次性特惠津貼15,000元
  • 特惠津貼應「實名制」，根據僱員的強積金供款紀錄來申請，確保基金直接撥給餐飲業的散工
  • 政府應增加短期或臨時職位，以減缓大量因餐飲業界散工的生活壓力

協會期望局方在政策推行上，能切身處地顧及餐飲業散工和行業的實際需要，並採納以上建議，令抗疫基金6.0的推出能到位、精準協助到有需要人士。協會強調，會密切關注抗疫基金6.0的落實情況，以協助從業員渡過難關。

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責任編輯：陳麗娜

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