【第五波疫情】多間護老院有人染疫　王少清頤養院50名住客需要檢疫

▲ （梁偉榮攝）

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。今日（9日）新增1,161宗確診個案，再創爆疫以來單日新高，8宗為輸入個案，其他為本地病例。

張竹君指，確診個案中仍能看到很多是因為參加大型家庭聚會而染疫的個案，確診個案中不少是家庭主婦、退休人士，只是曾到過商場或者街市，她呼籲市民減少外出聚會。

另外，亦有多間護老院有人染疫，包括：

大角咀欣穎護老院有一名長者確診，他居住在單人房。

禮賢會王少清頤養院一個住客及一個工作人員測試陽性，同層1樓50名住客需要檢疫。

溫暖護老院，有一名老人家確診後去世。

仁濟醫院李衛少琦安老院，有一名護理員確診。

扶康會樂華成人訓練中心，有一名院友及一名工作人員初步確診。

張竹君表示，在第五波疫情以來已經有超過10間護老院及殘疾院舍出現小型爆發，呼籲院舍職員以及長者盡快接種疫苗。

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記者：李榮忠、黃穎津