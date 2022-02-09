  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】多間護老院有人染疫　王少清頤養院50名住客需要檢疫

社會 16:38 2022/02/09

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（梁偉榮攝）

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。今日（9日）新增1,161宗確診個案，再創爆疫以來單日新高，8宗為輸入個案，其他為本地病例。

張竹君指，確診個案中仍能看到很多是因為參加大型家庭聚會而染疫的個案，確診個案中不少是家庭主婦、退休人士，只是曾到過商場或者街市，她呼籲市民減少外出聚會。

另外，亦有多間護老院有人染疫，包括：

  • 大角咀欣穎護老院有一名長者確診，他居住在單人房。
  • 禮賢會王少清頤養院一個住客及一個工作人員測試陽性，同層1樓50名住客需要檢疫。
  • 溫暖護老院，有一名老人家確診後去世。
  • 仁濟醫院李衛少琦安老院，有一名護理員確診。
  • 扶康會樂華成人訓練中心，有一名院友及一名工作人員初步確診。

張竹君表示，在第五波疫情以來已經有超過10間護老院及殘疾院舍出現小型爆發，呼籲院舍職員以及長者盡快接種疫苗。

最新影片推介：【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？　小兒外科拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠、黃穎津

相關文章

【抗疫基金】餐飲員工代表稱防疫措施打擊散工生計　倡當局發一次性1.5萬元津貼
今日 15:40
【抗疫基金】餐飲員工代表稱防疫措施打擊散工生計　倡當局發一次性1.5萬元津貼
【新冠肺炎】宗教場所明起關閉至2月24日　黃大仙善信趕拜神盼疫情盡快受控
今日 15:11
【新冠肺炎】宗教場所明起關閉至2月24日　黃大仙善信趕拜神盼疫情盡快受控

你可能感興趣

【抗疫基金】餐飲員工代表稱防疫措施打擊散工生計　倡當局發一次性1.5萬元津貼
今日 15:40
【抗疫基金】餐飲員工代表稱防疫措施打擊散工生計　倡當局發一次性1.5萬元津貼
【新冠肺炎】宗教場所明起關閉至2月24日　黃大仙善信趕拜神盼疫情盡快受控
今日 15:11
【新冠肺炎】宗教場所明起關閉至2月24日　黃大仙善信趕拜神盼疫情盡快受控
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 衞生防護中心 衞生署 傳染病

最高瀏覽

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
15:36 2022/02/08
【防疫措施】增6個處所納入表列處所包括商場　髮型屋及宗教場所周四起關閉至2.24
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
15:25 2022/02/08
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】