【第五波疫情】傳房署員工不願執行抗疫工作　公務員總會澄清並不屬實

▲ 馮傳宗說，葵涌邨逸葵樓早前被圍封，房屋署職員守護香港防疫第一度防線。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，多區均有樓宇須圍封檢測，近日網傳房屋署前線員工不願執行抗疫工作，香港公務員總會今日（9日）澄清事件並不屬實，強調房署同事在過去全力支持抗疫工作，亦在圍封工作期間動員從事後勤工作。

立法會議員葉劉淑儀日前於社交平台工發文，指打聽到有房署人員不願做「做 dirty work」。總工會主席馮傳宗今日向行政長官林鄭月娥、運輸及房屋局局長、房屋署署長及傳媒發文澄清，指出有關傳聞並不屬實，又說過去一段期間，房署由上至下的同事全力支持政府抗疫工作，特別是屋邨管理處發揮統籌角色，在強制圍封中任後勤支援。

馮傳宗又說，葵涌邨逸葵樓早前被圍封，房屋署職員守護香港防疫第一度防線，為8,000名居民服務，派送早、午、晚三餐，又拍門提醒居民免錯過檢測時間，並協助有需要的居民更改圍封期間的覆診時間，跟進其個人需要。

馮傳宗又與葉劉淑儀取得聯繫，澄清有關傳聞。馮傳宗指對方讚賞房署人員的努力，又引述她指政府高層的指揮協調能力及檢測實質安排有提升的必要，以減少市民輪候的痛苦及受感染的風險。

馮傳宗又說，香港正受第五波疫情的衝擊，確診數字逐日飆升，籲市民與全體公職人員上下一心，配合政府最新抗疫措施，共同抗擊疫情。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴