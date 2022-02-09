【菜價急升】難抵貴菜改買急凍三色豆　營養師力推：含膳食纖維與葉黃素

▲ 市民難抵貴價蔬菜改買急凍三色豆，營養師拆解其營養價值。

菜價急升，街市和超市的蔬菜被搶購一空。有將軍澳街坊在網上大推可改買三色豆，藝人李綺雯亦大讚。的確，營養師指出急凍三色豆的營養價值高。

有將軍澳街坊在facebook群組「將軍澳主場」發帖，刊登一包急凍三色豆的圖片，「掃喇喂 22蚊咋」，有網民表示有興趣購入，可是在百佳、惠康等超市都不見，街坊指自己在街市買了一包，價錢昔日大約$18，現時很多處賣$20。

難抵貴價蔬菜改買三色豆

一大包急凍的三色豆是不少家庭主婦的「恩物」，冷凍蔬菜方便易儲存，加上烹調很多餸菜都用得到，加入通粉、意粉、炒飯，混入白汁雞柳、咖哩雞亦很常見。現時菜價高昂之時，三色豆也是另類之選。

▲ 藝人李綺雯與未婚夫大讚三色豆飯盒。（facebook圖片）

藝人李綺雯（𡃁妹）也在社交平台發帖支持三色豆，她與未婚夫梁愷傑2人一同手持鋪滿三色豆的飯盒。李綺雯在帖文分享有關三色豆的營養資料外，直言「當買唔到菜嘅時候，你就知三色豆係好嘢」！

可是，很多人嫌棄三色豆，盡量會挑走不吃。有網民表示「呢鑊真係願死不屈」、「呢種食物應該喺地球上滅絕」和「啲青豆好麻煩」等。

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營養師：三色豆富營養

台灣過去爆發疫情民眾搶購糧食，三色豆卻剩很多無人買。台灣營養師高敏敏曾為三色豆平反，在facebook專頁分享了三色豆的營養價值。

三色豆包含紅蘿蔔粒、青豆及粟米粒，高敏敏解構它們，紅蘿蔔屬蔬菜類，含有維生素A及β胡蘿蔔素，功用是守護黏膜健康，增強保護力；青豆屬於澱粉類，有膳食纖維，功用可助便秘不順者排便，此外，青豆可跟精緻澱粉如白飯粉麵等替換吃；粟米亦屬於澱粉類，含葉黃素和玉米黃素，是現代常用3C電子產品手機一族、上班一族的必備營養。

急凍可鎖住營養

有人問冷凍三色豆營養會否變質，高敏敏營養師解釋其實急凍可以把營養和抗氧化物鎖住，一樣能吃進營養的！她再指出三色豆其他優點，包括讓煮飯變得更快速方便，以及讓料理色彩豐富。

不過，她強調三色豆看似是蔬菜，其實除了紅蘿蔔外，青豆和粟米都是澱粉類！如果將三色豆當成配菜再加上主食，澱粉和熱量就會過多，體重也會上升。她建議若是吃多了三色豆，就要跟飯量互相代換一下。控制三色豆的攝取量很重要，而只要適當攝取，三色豆營養超越大眾的想像。

網民對三色豆喜惡兩極

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內容獲「高敏敏 營養師」授權報道

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責任編輯︰王明芳