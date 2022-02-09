【第五波疫情】快測陽性外傭入院採樣後被安排回家　醫管局：做法不完美但可行

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今於疫情記者會回應指，現時各院的急症室已嚴重超負荷，如輕微病徵確診者會建議回家等候結果及安排住院（資料圖片）

本港爆發第五波新冠疫情，有市民家中外傭經快速測試包驗出對病毒陽性，惟到公立醫院再採樣後，該院著該名外傭回家等候檢測結果，該市民因擔心會將病毒傳播，故致電䘙生署熱線求助，不過該接線人員回覆指，由於該熱線是為解答從海外或內地到港檢疫人士的問題，故沒有本地密切接觸者相關資訊可提供，最後建議該市民乘坐的士點到點將外傭送回家。

據一段電話錄音，市民林先生致電䘙生署熱線，並表示其家中外傭及該外傭的在港姊姊經快速測試包驗出對病毒陽性，而且均有高燒，2人經的士到達聯合醫院急症室接受採樣後，院方讓2人乘搭任何交通工具回家等候檢測結果，林先生質疑如何確保的士司機及在家成員不受感染，並指是否要帶外傭到附近警署求助；接線人員回覆指，該熱線是為解答從海外或內地到港檢疫人士的問題，坦言：「我係呢方面真係無相關知識幫到你。」並指無法阻止市民做法，又承認沒有其他24小時熱線幫助到林先生，最後建議該市民乘坐的士點到點將外傭送回家。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今於疫情記者會回應指，現時各院的急症室已嚴重超負荷，如輕微病徵確診者會建議回家等候結果及安排住院，承認此不是完美安排，但相信病人有好的感染控制都是一個可行做法。

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記者：鄧凱文