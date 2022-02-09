【醫護染疫】多間公立醫院有醫護染疫　5名病人入院篩查時發現確診

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（陳國峰攝）

本港疫情持續惡化，多區錄得源頭不明個案或大廈污水樣本呈陽性。衞生署及醫管局今日（9日）下午召開疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席交代。

衞生防護中心公布，本港今日新增1161宗確診個案，包括1153宗本地個案、8宗輸入個案；同日錄得約800宗初步確診（即看:【下一頁】）。李立業指出，有多間公立醫院有職員染疫，包括葵涌醫院一名醫生，10名護士分別來自東區醫院、瑪嘉烈醫院、南葵涌普通科診所、明愛醫院普通科門診診所、九龍醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院。

另外，有19名病人服務助理、運作助理、行政人員、技術人員及物理治療師、護士學生及外判職員，分別在東區醫院、大口環根德公爵夫人兒童醫院、仁濟醫院醫院、瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院、明愛醫院、紅十字會輸血服務中心、兒童醫院、黃大仙醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、北區醫院及屯門醫院工作。

李指，職員已經被安排隔離治療，而醫院感染控制組亦進行追蹤工作及徹底消毒，有關人士在工作期間有穿著合適個人防護裝備，故沒有任何病人列緊密接觸

者，惟有職員因曾除口罩聊天或一同進食，現時有10多名職員列為緊密接觸者。

確診者要等數天才入院，醫管局籲自行檢測陽性者向家庭醫生或私營醫療求醫。詳情即看：【下一頁】

東區醫院精神科病房有一名病人服務助理初步確診，其曾照顧過的一名62歲男病人亦初步確診。醫院感染控制組正調查兩宗個案是否有關連，有關病房現時暫時停止接收新症。

此外，瑪麗醫院及贊育醫院物理治療科均因有職員初步確診，由今天起暫時關閉作徹底消毒，共有50名病人需要預約改期，重新安排在一周內接受治療。至於早前已停收新症的伊利沙伯醫院骨科病房，今天起已回復正常運作。

病人確診方面，有5名病人入院篩查時發現確診，分別涉廣華醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院及律敦治醫院，大約有30名同格病人列為緊密接觸者，涉廣華醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院及律敦治醫院。

港府昨日宣布進一步收緊社交距離措施，部分措施明日起生效，包括收緊至二人限聚令，並擴展至私人處所禁止兩個住戶或以上聚會。詳情即看:【下一頁】

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記者：郭詩詩