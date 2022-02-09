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【好人好事】菜價飆升元朗餐廳主動派免費菜　負責人：與大家一起共渡時艱

休閒消費 17:05 2022/02/09

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餐廳主動派發蔬菜予有需要人士。

疫情嚴峻，接連有跨境司機確診，本港蔬菜供應緊張，影響街市菜價飈升之餘，甚至有人拍攝到菜販在超市買超過20包生菜後，返回街市菜檔加價倒賣。不過在這個艱難時期，元朗一間善心餐廳主動派發免費菜！與大家共渡時艱，獲一眾網民感激留言！

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疫情下，街市菜價飈升之餘，甚至試過沒有蔬菜供應，位於元朗的善心餐廳1987 Kitchen於Facebook發文表示實在「看不過眼」，昨日開始免費派菜。

依幾日菜價真係貴得太離譜，個個都要捱貴菜...我地盡力搜羅左少許油麥菜，希望大家頂住！共渡時艱！

位於元朗1987 Kitchen近日開始免費派菜予有需要人士。

餐廳負責人接受TOPick訪問指，發現近日外面的菜實在太昂貴，「貴得離譜」，加上餐廳經供應商叫貨，價格並沒有外面般貴，因此決定伸出援手，幫助有需要的人，與大家一起分享派出免費菜。

係呢個時勢，點解出面仲要抬高個價？現時形勢好多人都失業，為左賺錢而抬價，實在睇唔過眼。

餐廳今日（９日）繼續派發免費油麥菜，雖寫道「每人只限取一份」，但負責人表示，見到婆婆有需要，都讓她取了3份。實在是溫暖人心，人間有愛，而負責人希望未來幾天蔬菜的價格會有所回落，問道會派發到何時，負責人表示只望蔬菜的供應穩定，大家「一齊頂住」。

帖文一出，獲得大批網民讚好及留言感激餐廳的做法，「老細好有愛」、「感謝你哋好人一生平安」、「好有心」，「喺最黑暗既日子，多謝你哋俾呢個城巿仲有一點點光」亦有網民呼籲把菜留給真正有需要的人，「請只畀長者吖，好人一世平安」、「留俾有需要既人」。

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責任編輯：蕭雅文

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