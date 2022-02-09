【第五波疫情】田飛龍稱香港疫情反覆　因在中西抗疫模式間搖擺

▲ 田飛龍稱，抗疫是考驗香港自治能力及承擔一國兩制戰略轉型的能力。（經濟日報資料圖片）

全國港澳研究會理事田飛龍就香港抗疫策略撰文，批評香港的政務官未有真心實意，按動態清零原則及機制，並確信西方模式才是唯一正確選擇，認為香港的抗疫時明時暗，是因為在中西抗疫模式間搖擺。

田飛龍指，香港抗疫失敗，只歸責港府並不公平，認為社會及民眾也有責任，根本原因在香港的制度及價值權的「西方基因」，而在執行「動態清零」上，確有港府與香港社會短期內，無法具備的制度瓶頸和社會認同瓶頸。

他續指，Omicron在社區爆發下，社會恐慌情緒上升，「動態清零」與「病毒共存」兩極之間的搖擺和為難情緒，不斷攀升，但「動態清零」作為政治正確的抗疫路線一時不可能改變，因為終止「動態清零」，香港最終只能與「西方」通關，而不可能與「內地」通關，對粵港澳大灣區、北部都會區和「一國兩制」的融合發展，帶來了嚴重的意義挫折和政治打擊，證明了香港在制度上和能力上，都無法融入國家發展大局和治理體系。

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責任編輯：陳宛彤