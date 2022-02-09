【旅遊形象】旅監局就外遊徵稅及發牌制度諮詢意見　諮詢期至4月5日

▲ 旅監局就外遊徵稅及發牌制度諮詢意見，諮詢期至4月5日。（林宇翔攝）

旅遊業監管局今日（9日）就《旅遊業條例》（第 634 章）下新規管制度的實施細則，包括在《條例》下制訂的附屬法例、適用於持牌人的指令，及其他與實施新規管制度相關的建議，發表諮詢文件，展開為期8星期的行業諮詢，蒐集旅遊業界的從業員、機構團體及相關持份者的意見，諮詢期至今年4月5日。

諮詢文件主要分為兩部分。第一部分是旅監局擬制訂的附屬法例的建議。按照《條例》要求，旅監局須就新規管制度的實施細則訂立附屬法例，建議按照《條例》 立一共四項附屬法例，包括《旅遊業（收取徵費、繳付徵費及記錄徵費）規例》、《旅遊業賠償基金（特惠賠償額）規例》、《旅遊業賠償基金（特惠賠償申領程序）規例》及《旅遊業（一般）規例》。

第二部分為新規管制度的其他實施細則及安排，包括發出牌照及牌照續牌的規定、適用於旅行代理商、導遊及領隊的《持牌人指令》，以及對入境旅行團在安排下光顧的商店的規管。

旅監局主席馬豪輝先生表示，建議的細則依從《條例》的框架，並確切反映業界在審議《條例》時提出的意見，局方希望能藉是次行業諮詢，與業界保持充分溝通及協助業界由現行制度平穩過渡至新規管制度，落實《條例》促進行業的長遠健康發展的目標。

旅監局表示，諮詢文件已上載至旅監局網頁，歡迎業界人士、 機構團體及相關持份者於今年4月5日或之前，透過電郵、電話專線（3916 3200）、傳真（3905 6600）或郵寄（香港黃竹坑黃竹坑道 8 號 South Island Place 8 樓旅監局行政辦事處）遞交意見。

旅監局是根據《條例》在2020年1月成立，負責規管旅遊業的法定獨立監管機構。旅監局在履行其監管職責的同時，亦會致力提升旅遊業界的專業水平，打擊業內不良行為，藉此促進行業的健康長遠發展。《旅遊業條例》（第 634 章）於2018年11月獲立法會通過，為旅遊業新規管制度提供法律框架，當中部分條文已於2019年12月生效。

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責任編輯：陳麗娜