【第五波疫情】本港新增1,161宗確診個案　部分老人院出現爆發【不斷更新】

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。本港今日(9日)新增1161宗個案，只得8宗是輸入個案，其餘全部是本地個案，大部分是Omicron。

最新2名離世確診者包括明愛醫院一名患有長期病患的初步確診73歲男患者（第17498) ，他2月7號因肺部感染入院時需進行急救，惟病人情況持續惡化，於凌晨4時45分離世，個案會轉交死因裁判官跟進，其去年9月已打齊針；另一人為明愛76歲男病人（第16741宗)，其今日離世 ，沒有打針。

此外，現時有2人情況危殆，其中一人沒打針，另一人去年8月已打齊針，有3人情況嚴重，其中一人8月打齊針，一人1月已打了一針，另一人沒有打針，其餘病人情況穩定。

她稱，今日有部分老人院有長者或員工確診，涉及王少清護養院、大角咀欣穎護老院、溫暖護老院、仁濟醫院李衛少琦安老院、扶康會樂華成人訓練中心。詳情即睇【下一頁】

李立業表示，截至早上9時，過去24小時，接獲414宗呈報個案，121人康復出院，現時共有1,990名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及13間公立醫院留醫。詳情即睇【下一頁】

李立業續指，逾30名公立醫院醫護確診，沒有任何病人列緊密接觸者。詳情即睇【下一頁】

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記者：蘇文軒