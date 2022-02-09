【TVB高層】傳與樂易玲曾勵珍不和決北上發展　王祖藍慨嘆：人言可畏

▲ 傳與樂易玲曾勵珍不和決北上發展，王祖藍慨歎：「人言可畏是許多人都承認的事實。」

現任TVB首席創意官王祖藍，近日傳出因為他力撐的鍾嘉欣未能憑劇集《星空下的仁醫》奪視后，而與兩位女高層曾勵珍以及樂易玲鬧不和，更因此拉隊北上計劃另謀發展。

王祖藍昨日親自解釋北上發展一事後，今日他再於社交網站撰文感慨寫道：「人言可畏，這是許多人都承認的事實。」

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【TVB高層】疑為鍾嘉欣跟樂易玲曾勵珍不和 王祖藍拉隊北上或另謀發展

祖藍拉隊北上

王祖藍獲曾志偉親自邀請回巢，出任無綫首席創意官才剛一年，近日傳出他意興闌珊決定帶隊北上發展的傳聞。

有指當日王祖藍看好鍾嘉欣在劇集《星空下的仁醫》的演出，特意游說對方從加拿大返港出席台慶頒獎禮，寄望她能憑劇奪視后寶座，惜最後嘉欣第11度錯失視后寶座，空手而回。

【TVB高層】被指與樂易玲曾勵珍不和拉隊北上 王祖藍親自回應離港原因

傳TVB高層不和

有指因為TVB不想由舊將杜之克開拍的《星空下的仁醫》奪大獎，祖藍因此事更同另外兩位高層樂易玲及曾勵珍爭論。此後王祖藍已甚少出席TVB的活動，連《萬千星輝頒獎典禮》也沒有出席，因此傳出他為鍾嘉欣失獎一事跟兩位女高層不和。

近日見王祖藍更新近況，透露自己與王浩信、張振朗及高海寧組內地交流團，傳他因為與高層不和而決定重回內地發展。

感到人言可畏

祖藍在昨日（2月8日）親撰文回覆傳媒稱，指自己近日忙於統籌TVB的項目，和內地幾個平台深度合作，今次主力於幕後做策劃，公司決定派出較熟悉內地的祖藍任先頭部隊。

今日（2月9日），他又在社交網站發文，借用經文表達心中慨歎，其中他提到：

「人言可畏」，這是許多人都承認的事實，有些人因太在乎他人的言語，而畏首畏尾，虛情假意，做一些與自己原則相違背的事，且在生活中沒有真正的自由。人的羞辱更令人難以忍受，能使人怒氣填胸或灰心喪志，這些「閒言」的威力之大，有時甚至能刺激人做出令自己或他人都會遺憾的事！ 雖然你無法控制別人的口，但你可以拒絕它影響你的心。如何能在當中得自由？關鍵在於你的思想和行動，也就是你用什麼來作為抵擋這些「閒言」的利器。

及後他又引用大篇經文希望從中有所啟發，其太太李亞男在留言中寫道：「Amen.」

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