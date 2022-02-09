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市民疫下捱貴菜　善心菜商捐200公斤生菜贈獨居長者

政治 16:16 2022/02/09

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陳學鋒等幫忙包裝生菜。（陳學鋒Facebook圖片）

第五波疫情肆虐，有跨境貨車司機確診，導致供港蔬菜數量大受影響，菜價隨之暴漲，菜心驚見50元一斤，各區超市一度出現搶菜潮。眼見不少市民不捨得買「天價」菜，有善心蔬菜供應商捐出200公斤新鮮生菜，給獨居長者。

民建聯港島西立法會陳學鋒聯同中西區支部，今收到蔬菜供應商「生記棧」送贈200公斤生菜，分給區內獨居長者，幫忙包裝及派發的陳學鋒讚揚「生記棧」的善舉，形容有人情味。他又呼籲政府儘快實施可行措施，以穩定香港新鮮食品價格。

劉國勳和何俊賢就減低跨境司機感染風險和穩定蔬菜供應等提建議。

其黨友劉國勳及何俊賢亦相繼獻策，建議所有跨境司機實行點對點運貨，避免跨境司機要到多個地點，有多重接觸。又提議港府與內地商討，增加司機的休息點以分散風險，同時放寬隔離限制，例如只隔離確診司機，密切接觸者若檢測呈陰性就可取車回港。另外，經批發市場的蔬菜數量及價格，由蔬菜統營處掌握，並公開讓市民查閱，以了解蔬菜的合理價錢。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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撰文 : 傅流螢

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