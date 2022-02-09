【第五波疫情】2名確診長者離世　1人去年9月打齊科興、1人沒打針

▲ 有2名確診者離世，均有長期病患，本港累計有207名確診者在公立醫院離世（曾耀輝攝）

本港爆發第五波疫情，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（9日）出席疫情記者時表示，有2名確診者離世，均有長期病患，本港累計有207名確診者在公立醫院離世；暫時有些確診病人在家已等候數天，希望市民見諒，會努力增加社區隔離設施，減低市民送院時間。

最新2名離世確診者包括：

第17,498宗：73歲長期病患翁，為溫暖護老院院友，去年9月已打齊2針科興，2月7號因肺部感染入明愛醫院監察病房，當時情況已很差、需進行急救，惟病人情況持續惡化，於昨日凌晨4時45分離世，個案會轉交死因裁判官跟進

第16,740宗：76歲男，本身沒有打針及有癌症，有肺積水、長期病患、呼吸道感染，入住明愛醫院監察病房，今早4時45分離世

有2人情況危殆：

第14,814宗：83歲男，在將軍澳醫院，沒有接種疫苗

第16,485宗：57歲，在廣華醫院，去年8月已打齊針

3人情況嚴重：

第14,930宗：50歲男，去年8月打齊針

第15,540宗：56歲男，在屯門醫院，今年1月已打了一針

第13,400宗：77歲女，在瑪麗醫院，沒有打針

李立業解釋，已打針及出現重症確診者的共通之處是他們已接種疫苗一段時間，分別為去年8月及9月，所以呼籲公眾盡快打第3針，特別是長者。

截至早上9時，過去24小時，接獲414宗呈報個案，多121人康復出院，現時共有1,990名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及15間公立醫院留醫。

繼前日有17名醫護及員工染疫後，昨再增22名醫生、護士、病人服務助理、文職及外判職員等染疫，來自16間醫院或門診，兩日累計有39名醫護及職員染疫。

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記者：鄧凱文