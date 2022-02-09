【第五波疫情】2確診長者離世　1人去年9月打齊針1人沒打針

▲ （資料醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者。（資料圖片）圖片）

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者時表示，有2名確診者離世，本港累計有207名確診者在公立醫院離世。

最新2名離世確診者包括明愛醫院一名患有長期病患的初步確診73歲男患者（第17498) ，他2月7號因肺部感染入院時需進行急救，惟病人情況持續惡化，於凌晨4時45分離世，個案會轉交死因裁判官跟進，其去年9月已打齊針；另一人為明愛76歲男病人（第16741宗)，其今日離世 ，沒有打針。

此外，現時有2人情況危殆，其中一人沒打針，另一人去年8月已打齊針，有3人情況嚴重，其中一人8月打齊針，一人1月已打了一針，另一人沒有打針，其餘病人情況穩定。

截至早上9時，過去24小時，接獲414宗呈報個案，121人康復出院，現時共有1,990名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及13間公立醫院留醫。

繼前日有17名醫護及員工染疫後，昨再增22名醫生、護士、病人服務助理、文職及外判職員等染疫，來自16間醫院或門診，兩日累計有39名醫護及職員染疫。

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記者：鄧凱文