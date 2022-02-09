【公立醫院爆煲】確診者要等數天才入院　籲輕微病徵者向家庭醫生或私營醫療求醫

▲ ▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，公立醫院面臨爆煲，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，近日確診者急增，亦有很多陽性患者收到陽性結果到公立覆檢，各區急症室已嚴重超負荷，甚至影響其他緊急救治服務，請求有其他病徵且輕徵的患者到家庭醫生或其他私營醫療求醫。

李立業表示，近日確診者急增，亦有很多患者收到陽性結果到公立醫院覆檢，各區急症室已嚴重超負荷，甚至影響其他緊急救治服務，請求有其他病徵且輕徵的患者到家庭醫生或其他私營醫療求醫；如市民抗原測試陽性，請找家人或朋友或收費的上門收樣本服務交回深喉唾液樣本，並耐心在家等候覆檢結果，不要到急症室，「相信未必係完美做法，相信最重要係家居或出外都有好的防疫措施，如戴好口罩」；即使確診病人需入院，局方亦會考慮不同因素，如是否長期病患、病情年齡等，部分病人可能要等好幾日才入院，不過目前大部分人病徵輕微，望市民體諒。

李立業續指，今起會主動聯絡在社區等候入院市民，會優先接觸等候較久的市民，有需要亦會提供協助，今日亦將會進一步修改出院規定，確診人士如沒臨床病徵，可免10日後才出院，據䘙生署最新指引，市民可直接回家，進行14日自我監察，而竹篙灣亦會很快飽和，將會加開更多社區隔離設施接收輕症病人，有需要逐步減少非緊急服務，呼籲市民盡快打針，另呼籲退休及沒全職工作的醫護同業積極參與自選兼職工作，因局方需要大量人手：

呢2日醫院內部隔離設施及社區隔離設施已飽和。

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記者：鄧凱文