  • 16°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【四次元女神】黃正宜與外國靚仔拍廣告自肥　單身阿正豪言：今年至少要約會3次

娛樂 16:53 2022/02/09

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

「阿正」黃正宜繼在商台主持節目打響名堂，阿正再憑《膠戰》系列人氣急升，近日更以「八仙正」身份連續接廣告。

今次阿正以「八仙正」身份為連鎖食店拍廣告兼自肥，因為在廣告內，她與克羅地亞型男演情侶。作為七仙羽的「孖生姊妹」，「八仙正」在仙氣及喜感上再增獨特俏皮及嬌媚，喜感爆燈！

【四次元女神】黃正宜為追DJ夢拒讀法律系　 阿正：做電台真係好啱我 

最新影片推介：黃子華+張繼聰+陳湛文專訪

盼30歲前當歌手

因為今次廣告是關於滋補養身的「蟲草花‧花雕醉雞翼米線」，所以她表示：「25歲後發現新陳代謝慢了，多了些身體的小毛病，所以愈來愈注重飲食，多選滋補食材。」1因此覺得今次拍廣告可以順便養生，表示十分開心。

另外，阿正將於2月中迎來29歲生日，面對30歲這大關，她有許多大計：「快將踏入三字頭，希望多試不同的事，尤其未試過拍劇、拍戲，很期待可以嘗試拍喜劇。至於30歲前的目標，是想要以歌手的身份出歌！」
 
至於這次拍廣告與異國型男合演情侶，她笑言十分害羞：「畢竟『八仙正』的妝容比較偏門！」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

公開擇偶條件

但在最後一年2字頭，害羞過後決定猛虎出洞，豪言「今年至少要約會3次」；更不論克羅地亞還是波希米亞，國界或年齡均不是阻礙：「我比較重視幽默感，以及要夠細心。國籍不是重點，本地或外國男士都可以，我也會學習不同語言以開拓市場。」

目前單身的她表示，情人節的計劃是工作：「努力在工作中尋找合適的對象。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【四次元女神】黃正宜為追DJ夢拒讀法律系　 阿正：做電台真係好啱我
16:31 2022/02/01
【四次元女神】黃正宜為追DJ夢拒讀法律系　 阿正：做電台真係好啱我
【師傅愛你】七仙羽黃德斌合演情侶拍床上戲　阿正演八師傅似吳君如詹瑞文混合體
13:47 2022/01/13
【師傅愛你】七仙羽黃德斌合演情侶拍床上戲　阿正演八師傅似吳君如詹瑞文混合體
【闔家辣】呂爵安鄭晉軒合體成新組合CoDan　Edan不怕被標籤為喜劇演員
10:35 2022/02/02
【闔家辣】呂爵安鄭晉軒合體成新組合CoDan　Edan不怕被標籤為喜劇演員

你可能感興趣

【四次元女神】黃正宜為追DJ夢拒讀法律系　 阿正：做電台真係好啱我
16:31 2022/02/01
【四次元女神】黃正宜為追DJ夢拒讀法律系　 阿正：做電台真係好啱我
【師傅愛你】七仙羽黃德斌合演情侶拍床上戲　阿正演八師傅似吳君如詹瑞文混合體
13:47 2022/01/13
【師傅愛你】七仙羽黃德斌合演情侶拍床上戲　阿正演八師傅似吳君如詹瑞文混合體
【闔家辣】呂爵安鄭晉軒合體成新組合CoDan　Edan不怕被標籤為喜劇演員
10:35 2022/02/02
【闔家辣】呂爵安鄭晉軒合體成新組合CoDan　Edan不怕被標籤為喜劇演員
黃正宜 娛樂人物職業 演員 綜藝節目 商業電台 ViuTV 拍拖

最高瀏覽

【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
今日 11:07
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】
今日 13:42
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
13:56 2022/02/08
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱