【四次元女神】黃正宜與外國靚仔拍廣告自肥　單身阿正豪言：今年至少要約會3次

「阿正」黃正宜繼在商台主持節目打響名堂，阿正再憑《膠戰》系列人氣急升，近日更以「八仙正」身份連續接廣告。

今次阿正以「八仙正」身份為連鎖食店拍廣告兼自肥，因為在廣告內，她與克羅地亞型男演情侶。作為七仙羽的「孖生姊妹」，「八仙正」在仙氣及喜感上再增獨特俏皮及嬌媚，喜感爆燈！

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盼30歲前當歌手

因為今次廣告是關於滋補養身的「蟲草花‧花雕醉雞翼米線」，所以她表示：「25歲後發現新陳代謝慢了，多了些身體的小毛病，所以愈來愈注重飲食，多選滋補食材。」1因此覺得今次拍廣告可以順便養生，表示十分開心。

另外，阿正將於2月中迎來29歲生日，面對30歲這大關，她有許多大計：「快將踏入三字頭，希望多試不同的事，尤其未試過拍劇、拍戲，很期待可以嘗試拍喜劇。至於30歲前的目標，是想要以歌手的身份出歌！」



至於這次拍廣告與異國型男合演情侶，她笑言十分害羞：「畢竟『八仙正』的妝容比較偏門！」

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公開擇偶條件

但在最後一年2字頭，害羞過後決定猛虎出洞，豪言「今年至少要約會3次」；更不論克羅地亞還是波希米亞，國界或年齡均不是阻礙：「我比較重視幽默感，以及要夠細心。國籍不是重點，本地或外國男士都可以，我也會學習不同語言以開拓市場。」

目前單身的她表示，情人節的計劃是工作：「努力在工作中尋找合適的對象。」