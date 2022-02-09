【學生會】恒大校長何順文稱與學生會關係健康正常　積極考慮完成任期

▲ 何順文。（資料圖片）

近月相繼有大學學生會不被校方承認，部分更被收回會址。被問到與學生會關係，恒生大學校長何順文今日（9日）形容雙方關係健康、正常，又指學生會仍在自主運作，並與學生事務處保持良好溝通。另外，近月有大學校長宣布將提早離任，已在恒大擔任校長8年的何順文說，積極考慮完成餘下任期，會否續約仍言之尚早。

何順文表示，校方關注與學生溝通，亦會聆聽他們的需要。他說，學生會很理性，亦與學生事務處保持溝通，雙方關係好，希望將來亦保持良好關係。

另外，科大、城大及教大校長早前相繼宣布提早離任或不續約，被問到會否續約，何順文說目前合約未完，積極考慮完成任期，至於會否續約仍言之尚早。他又說自己已任校長8年，形容是一段「很長的時間。」

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記者：黃悅晴