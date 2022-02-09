【愛上Zoom】少爺占7歲仔讀宣道國際學校愛上網課　揭暖心原因︰在家可以見爸媽

▲ 少爺占的兒子喜歡上Zoom網課，因為可以多見爸媽，令少爺占感到好窩心。

商台DJ少爺占（甄子康）向來形象搞笑，其實返回家中是一名慈父，不時在社交平台撰文分享父子點滴。近日第五波疫情爆發，全港學生要留在家中上網課，很多學生也不情不願，但少爺占的7歲兒子甄和天（Timmy）卻十分喜歡Zoom，原因令少爺占感到很窩心。

▲ 少爺占分享太太拖著兒子的背影照，並寫下一段父子對話。（IG圖片）

少爺占昨日（8日）在IG分享了太太拖著兒子的背影照，並寫下前一晚的父子對話，少爺占睡前問Timmy是否知道不用返學校，Timmy說知道要上Zoom網課，還表示很喜歡。

昨晚臨瞓前我問︰你知道明天不用返學嗎？

T：知呀，Zoom吖嘛，Yeah !

我：你唔鍾意返學？

T：唔係呀，但係我鍾意Zoom。

我：點解嘅？

T：因為我鍾意响屋企可以見到你哋。

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單單一句童言，令少爺占暖在心頭，「在最難頂的日子，都是靠生活上的一小點甜撐下去。 #父母加油」

少爺占早前亦發表過關於網上授課的感言，他苦中作樂道，一家人變相多了時間相處，生活模式頓時回歸上年的狀況，「不用⼀早起床，晚上又可以玩夜點。」他稱最喜歡每晚陪伴兒子入睡，因父子間有很多難忘的對話，都只會在房間的床上說出來。

我經常提點自己忙起上來會很瘋狂，工作不會告訴我小朋友的童年一瞬即逝，所以我很珍惜每一晚這些有質素的時光。而這種珍貴的日子，每天都在倒數。

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他建議爸媽們換過角度看，沒有實體課都有好的地方，鼓勵爸媽們要多與孩子溝通，不要依賴智能手機，「你今天讓智能電話成為他的好朋友，你就會很容易失去這個眨眼就長大的好朋友。各位父母加油！」

▲ 少爺占最享受每晚睡前與兒子傾心事的時間。（IG圖片）

Timmy現就讀宣道國際學校（CAIS）二年級，少爺占曾接受TOPick訪問時讚揚該校環境好，每當進入CAIS校園時，就覺得新一代孩子好幸福，校舍寬敞設施完善，還陸續發展當中。

少爺占透露在選校時，與太太都不希望有太大功課壓力，以免影響一家人的情緒。正當少爺占為選校苦惱時，偶遇了一位多年不見、已育有2子的大學同學，更向他推介其兒子正就讀的CAIS，少爺占觀察過他的兒子品行不俗，便決定帶兒子面試一看，喜獲學校取錄。

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CAIS新增IBDP課程

位於荔枝角的CAIS宣道國際學校，具基督教背景，吸引不少星二代入讀，最有名就是陳慧琳（Kelly）的兩名兒子。少爺占笑言學校太大，未曾與Kelly碰面，「看Kelly的兒子就知學校出產乖學生！」

▲ 宣道國際學校（CAIS）有平民國際學校之稱。（文子健攝）

CAIS每年學費由預備班的$123,200至國際文憑大學預科課程（IBDP）的$206,500不等，較其他國際學校相宜，故有「平民國際學校」之稱。

該校小學部分為預備班、初小及高小三部分，中學部採用加拿大亞伯達課程（Alberta Curriculum），而11至12年級的學生可修讀大學先修課程（Advanced Placement、AP®），以及2021年新增設的IBDP課程，完成課程的學生將合資格報讀世界各地的大學。

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責任編輯︰林綺玲