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【第五波疫情】民建聯倡徵用渡假村檢疫　加強公私營醫療合作紓緩公院壓力

政治 17:17 2022/02/09

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民建聯立法會議員致信特首提出建議應對第五波疫情。

本港疫情急速惡化，民建聯立法會議員去信特首林鄭月娥，提出多項建議應對第五波疫情，包括增加社區隔離設施接收無症狀及輕症狀患者、動員本港私家醫護及中醫力量參與抗疫，以及請求中央政府緊急派出支援隊伍協助香港等。

新界北議員劉國勳指，地區檢測出現人手不足、資訊混亂、發出強制檢測無標準準則等問題，例如該區有3個屋苑同一日出現確診個案，惟當局非同一日收到強檢公告。另外，他又稱，今早收到通知，需要調走北區保榮路體育館檢測站到其他區救亡，令區內800多名居民需集中在其中一個檢測點，輪候最少4至5小時等待檢測。

新界西北議員周浩鼎表示，接獲求助個案指，有居民知道自己染疫後，等候高達5日的時間，尚未獲安排送院或入住檢疫中心，導致同住家人憂心，認為政府實施居家隔離安排的同時，未有推出應有配套的應對，如派發手帶、檢測包等。

梁熙認為，政府應馬上加強公私營醫療協作，向私人醫院買服務、床位，舒緩公營醫療統的壓力；並盡快徵用康文署或非政府組織轄下的渡假村做檢疫措施，避免輕症、或無症狀患者在家居隔離。

黃英豪說，港府應該更全面地應用中央使用中藥及西藥防治新冠肺炎的經驗，引入國家中醫藥管理局認可的中藥、藥膳，並呼籲政府在隔離設施及公共醫療系統，更廣泛地與本港中醫合件，使用中醫藥物治療。

被問及會否請求中央協助全民檢測，身兼港區全國人大代表的陳勇稱，民建聯收到求助，已第一時間向政府部門反映，惟當局處理緩慢、統籌不夠全面。他表示，為預防本港醫療系統頻臨邊緣，港府需要尋求任醫療支援力量，希望中央因應本港實際情況，派出專家組到港支緩，加大檢測能力，令全民檢測能夠「快」，並且提供醫療協助，包括中醫藥方等；港府亦應動員全港的醫護人才幫忙，「如果這樣也不足夠，就再打算想，在各方面可以徵召或尋求全方面的支援措施，最終一個目的，大家一定要早點想、快點想、想前一點。」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳葆琳

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