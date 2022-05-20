一條龍加拿大國際課程　DSC銜接全球頂尖學府

不少家長向來都鍾情非本地的國際課程，希望子女日後升學及就業選擇更多元化。赴加拿大升學一直是不少本地家長及學生的目標，皆因其教育制度完善，學歷在國際認受性高，當地社會提倡多元文化共融。在香港創校逾35年的德思齊加拿大國際學校（DSC International School）提供優質的全人教育、配套設備及理想的升學銜接，幫助學生適應海外學習及生活環境，增加國際升學及就業機會，一直深受家長青睞。

▲ 德思齊加拿大國際學校一直深受家長青睞，提供優質的全人教育、配套設備及理想的升學銜接。

國際認可課程 銜接全球學制



不少香港家長選擇循海外學制的途徑，安排子女入讀本地國際學校，好讓他們日後順利銜接世界頂尖學府。遵循國際公認的加拿大安大略省（Ontario）課程體系的德思齊加拿大國際學校，早已獲加拿大安大略省教育部授權在港頒發安大略省中學畢業證書（OSSD），擁有OSSD的學生能直接報讀加拿大所有大學或世界各地的知名大學。歷屆許多學校畢業生考進一眾國際知名大學，包括加拿大的University of Toronto及University of British Columbia、英國的London School of Economics，以及美國的UCLA、New York University及Columbia University等。

▲ 學校獲加拿大安大略省教育部授權，在港頒發安大略省中學畢業證書（OSSD）。

多元化的加拿大安大略省中學畢業證書課程體系近似大學課系模式，尤其着重學生的全人發展及公益實踐。學術範疇方面，學校鼓勵學生有效及自主地分配時間，發展感興趣的學科領域；主修科目包括英語、數學、科學、加拿大歷史、地理、藝術及國際語言；選修科目則涵蓋市場營銷、國際商務、藝術、戲劇、太空科學和數碼媒體等。公益活動方面，學校鼓勵學生積極參與義工服務、訓練和體驗，並聯乘慈善團體舉辦活動，培養學生的公民責任。去年，學校更推出了「OSSD+ Signature Program」學習計劃，讓學生透過工作實習學以致用，深化專業學科的知識與技能，同時藉由職場指導讓他們累積社會經驗和提升領導才能。此學習計劃不但豐富了學生的學習體驗，更有效協助學生預早規劃未來升學和職業的路向，為報讀大學和選科作好準備。

▲ 學校鼓勵學生積極參與義工服務、訓練和體驗，並聯乘慈善團體舉辦活動，提升學生的公民意識。

學生學習是否得宜，多少取決於學習語境。加拿大註冊學校訂明須有8成或以上教師為加拿大註冊教師，而德思齊加拿大國際學校則擁有逾9成的加拿大師資。在濃厚的英語學習氛圍下，學校致力提升學生的國際語言水平，提供日文、法文，及以中國內地課程為藍本的普通話等課程，促進校內來自超過45個國籍的學生彼此交流，互相學習多元的文化背景及語言，培育學生的國際視野。

▲ 學校亦致力提升學生的國際語言水平，提供日文、法文，及以中國內地課程為藍本的普通話等課程。

創校35周年 邁向校園發展新里程



德思齊加拿大國際學校於1986年成立，是香港第一所加拿大註冊學校，專為4至18歲的小學及中學生提供一條龍多元銜接國際課程。今個學年，學校慶祝成立35周年，並正式改名為「德思齊加拿大國際學校」（DSC International School）（前稱「地利亞加拿大學校」（Delia School of Canada））。在周大福教育集團及學校管理層的支持下，推動全面而長遠的發展策略。學校一直致力培養下一代成為具創新思維、國際視野、同理心及影響力的「未來就緒」人才，助他們在香港和世界各地升學、開展事業及作出貢獻。



學校現已啓動為期3年的校園發展計劃，包括推行連串的校舍翻新及發展工程、成立創新及創意中心和添置教學設備，幫助學生加強在人工智能、STEAM、金融理財、視覺藝術、環境教育等多方面的學習體驗，同時提升他們對體育課、課外活動及社區項目的參與度，促進創意思維、批判性思考、協作溝通及體適能發展，達至將所學與未來職場所需的技能接軌，為社會及世界作出貢獻。

▲ 全新的創新及創意中心有助學生加強在人工智能和STEAM方面的學習體驗。

▲ 校舍添置烹飪設備，供學生發展學業以外的多元興趣。

除了硬件配套，德思齊加拿大國際學校每年亦提供數十種課外活動，供學生發展學業以外的多元興趣。適逢創校35周年，學校更推行畢業生故事分享及環境保育主題活動。前者藉畢業生們於綫上分享成功故事，激發學生為個人理想奮鬥；後者透過支持及參與美國知名新聞媒體CNN舉辦以環保為主題的「Call To Earth」活動，與環保團體Redress 和 Happy Baton合辦大型回收活動；學校並且舉行了第一屆Eco-X Summit，讓學生們親身參與國際環保議題，提升環保及可持續發展的意識，建立更全面的國際視野。活動更獲得CNN到場拍攝和報道，展現學生作為國際社會一分子對保護地球環境的熱誠和責任。

▲ 學校於2021年11月舉行Eco-X Summit，由周大福教育集團首席營運官暨德思齊加拿大國際學校校監區雋 (左一) 頒獎予得獎學生。

家長和子女如對本地國際學校及海外升學感興趣，可以登記德思齊加拿大國際學校綫上開放日，了解學校的教學環境，參與老師和學生的分享，以及獲得加拿大學制課程和銜接國際大學的升學資訊。



德思齊加拿大國際學校 (DSC International School)



綫上開放日

日期：2022年5月27日（星期五）

時間：下午1時至2時

暑期課程綫上講座

日期：2022年6月6日（星期一）

時間：下午1時至2時



請即登記：https://www.dsc.edu.hk/community/events



（特約）