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【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　英救火專家指消防救火戰術差劣

社會 17:21 2022/02/09

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兩名消防員不幸在牛頭角淘大工業村迷你倉四級火中殉職。（資料圖片）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（9日）續。庭上讀出由英國消防程序及滅火應對專家撰寫的報告，當中指出兩名消防員的死亡結合了當時差劣的救火戰術，以及通訊問題延誤了救援程序。

淘大工業村業主恆隆地產傳召的英國消防程序及滅火應對專家Richard Hagger，早前就本案撰寫的專家報告並呈上法庭。庭上今讀出有關報告指出，事發當日即2016年6月21日，高級消防隊長張耀升及其同袍尹建偉，使用模擬制式對講機，惟模擬制式對講機並未設有緊急鍵。專家Hagger 同意，若張、尹兩人配備設有緊急鍵的數碼制式對講機，其他煙帽隊可更快回應。

Hagger續於報告指出，當按下緊急鍵時，可以啟動MayDay救援程序，故欠缺緊急鍵令程序失衡，以致尹需衝出火場，以口頭形式啟動MayDay程序。Hagger續指，模擬制式對講機已是過時產物，惟當時張、尹所屬的技術救援隊仍然使用，令行動區域內出現不兼容的對講機，建議不要使用模擬制式對講機。

Hagger又指，從煙帽紀錄中可見張至少3個月未有配帶呼吸器，而張應至少每個月配帶1次。同時，由於當日未有正確執行呼吸器程序，如有消防員未有履行入口指揮官職責，使張的衛士個人防護裝置未有啟動。而當張在火場表現神智不清時，尹亦應啟動衛士，以加速救援程序。

Hagger在報告的結論中指出，兩名消防員的死亡結合了當時差劣的救火戰術，以及通訊問題延誤了救援程序，而消防員亦未有向入口指揮官反映火場內的艱苦環境。

聆訊明(10日)續。

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記者：梁錦麟

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