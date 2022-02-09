【體壇學霸】谷愛凌冬奧奪金跳級入史丹福　媽媽公開教養法：多表揚孩子的努力

▲ 谷愛凌媽媽分享教養之道。

18歲的中美混血兒谷愛凌，於北京冬奧會自由式滑雪女子大跳台中勇奪金牌，而且她不但運動了得，學業成績亦相當驕人，於SAT考試取得近乎滿分成績，獲史丹福大學取錄。不少人都好奇她從小接受怎樣的家庭教育，才有如此成就。

綜合內地媒體報道，谷愛凌（Elieen）在美國三藩市出生及成長，爸爸是美國人，媽媽谷燕是北京前滑雪教練。她的父母在她小時候離異，她跟著外婆和媽媽長大，亦跟隨母親姓谷。在媽媽的薰陶下，Elieen3歲開始學滑雪，9歲開始比賽，首次參賽便獲自由式滑雪少年組冠軍。她年紀小小便展現天賦，13歲已轉戰成人組，橫掃各大比賽的獎牌。

學業方面，她在高中時向學校申請跳級一年，用3年完成高中課程，並於2020年美國大學入學試SAT中取得1580分的佳績（滿分為1600分），獲得史丹福大學取錄。她在2019年取得中國籍，自此代表中國出戰世界賽，為了備戰冬奧，她延遲入大學一年。

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出身學霸世家

事實上，Elieen出身學霸世家，外公外婆均畢業於北京大學，爸爸畢業於美國哈佛大學，甚至爺爺也是史丹福大學畢業生。媽媽谷燕本科畢業於北京大學化學系，80年代赴美留學，在奧本大學（Auburn University）獲得生物學碩士，並於洛克菲勒大學（Rockefeller University）攻讀分子遺傳學，畢業後於華爾街工作一段時間，再到史丹福大學攻讀工商管理碩士。

對於女兒的教養，谷燕採取自由教育法，從沒強迫女兒學習，教養心得「第一是多睡覺，每晚一定睡夠10小時，第二是學習，第三是玩」。女兒從小就讀私立學校，探索各種運動及嗜好，如鋼琴、芭蕾舞、籃球、騎馬等，再按興趣發展。

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多點表揚孩子的努力

她過往受訪時，引述女兒入學時老師所說的話—「千萬不要糾正他們的錯別字，不打擊孩子的創造力」、「少點表揚孩子的聰明，多點表揚他們的努力。」

由於父母都出身名校，谷愛凌曾向媽媽表示，自己也好像必須考上特別好的大學，但谷燕卻沒有要求，

只要上的是喜歡的就行，最重要是一輩子都不放棄學習。

Elieen與媽媽關係非常親密，她形容媽媽「非常自信、勇敢、有力量」。在9歲之前，媽媽一直是她的教練，直至後來加入專業滑雪隊，媽媽亦有問女兒，

成為專業運動員需要付出更多汗水，同時不能耽誤學業。如果你能做到，媽媽就陪你走下去。

而自Elieen受訓開始，谷燕每周往返8小時接載她，甚至在滑雪場旁買樓，方便她訓練。谷燕亦陪著女兒參加每一場比賽，確認她每天吃得好，也能睡夠10小時。

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比賽期間與媽媽通話

這次冬奧賽事，媽媽也到場支持，比賽期間以電話與媽媽交流，也是Elieen的習慣。在2月7日冬奧首戰第二跳出現失誤，媽媽鼓勵她，「你肯定能做成，這個動作對你來說不難」，而谷愛凌也笑言，

確實是不難，我14歲時就能完成這個動作了，我需要做的是控制自己的壓力，壓力大的時候，有人這麼提醒著，對我來說是非常大的幫助。

最終，Elieen在2月8日的在自由式滑雪女子大跳台中，與法國名將Tess Ledeux激鬥，憑最後一跳「1620四周半」的高難度動作，獲全場最高的94.5分，終以188.25分逆轉勝，奪得金牌，她在今屆奧運參與3項賽事，豪言目標是連奪三金。

我參加冬奧會，從來不是為了打敗其他運動員，而是打破界限，滑到我的最好。

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責任編輯：王明芳