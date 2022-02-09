【居安抗疫】606名密切接觸者及次密切接觸者　正接受4天或14天居家檢疫

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片)

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。本港今日(9日)新增1161宗個案，只得8宗是輸入個案，其餘全部是本地個案，大部分是Omicron。另外，初步確診約有800多宗。詳情即看:【下一頁】

政府昨日（8日）推行「居安抗疫」計劃，安排經評估為合適的密切接觸者和密切接觸者的同住家人進行為期分別14天和4天的家居檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上提到，截至昨晚深夜，有606名密切接觸者及次密切接受4天或14天居家檢疫，個案遍布港九新界。

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記者：郭詩詩