【鐵拳英雄】伍允龍情傾細狗難忘兩愛犬離世　從養狗學懂愛的耐性︰感恩牠們陪住我

▲ 伍允龍情傾細狗,從養狗學懂愛的耐性。

武打男神伍允龍(Philip)近期再度於TVB劇集《鐵拳英雄》中飾演「好打得」的角色,原來這位擁有6嚿腹肌的功夫猛男,當面對住愛犬Emme時,也會盡顯柔情一面。

自細在美國芝加哥長大的伍允龍,由12歲起至今就養過3隻狗,更對細狗情有獨鍾。對他而言,「乖囡」Emme是伍允龍的家人,更讓這位單身寡佬學懂何謂源自「愛」的耐性。

▲ 打功夫出身的伍允龍,要單手舉起愛犬Emme簡直是easy job。(湯致遠攝)

相約伍允龍到寵物公園做訪問,老遠看到手瓜起𦟌的他,抱着如初生嬰兒般的骰的Emme在懷中,這對比強烈的畫面實在搞笑。

今年已8歲的約瑟爹利狗女Emme,一身啡黑色毛毛,非常趣致,牠自幾個月大起就「情傾」Philip。「別小覷牠細細粒,其實牠頗大膽,很多時都無有怕,見到其他大狗或貓又愛去玩埋一份。但現在年紀大了,反應就大不如前。」

小時候就與家人移民去美國芝加哥的Philip,是位不折不扣的愛狗之人,多年來更一直憧憬能養隻約瑟爹利,就算是獨自回港發展期間也未放低過這念頭,但又擔心要拍劇分身不暇照顧。直至好兄弟安志杰的促成,他終於養了人生第一隻約瑟爹利。

情迷細狗約瑟爹利

「安志杰有隻約瑟爹利叫Charlie,又好細隻,有次他要出埠拍戲,就將Charlie寄養我家一個月。我發現原來照顧細狗不用花太多工夫,簡單餵餵糧或零食便可,大小二便又可以在家中,不一定要每日帶落街,對藝人來說較方便,一個人也能應付得到。」Philip說。

後來有朋友在相熟的寵物店裏,見到一隻很可愛的約瑟爹利,就拍照傳給Philip,他更是一見鍾情,二話不說帶牠回家。

「我和Emme能走在一起,絕對是上天的安排。很多人會覺得我大大隻隻,應該養大狗,其實我甚麼種類的狗也喜歡,如較大隻的金毛尋回犬等,但在寸金尺土的香港養狗,還是細隻好,就算在家中跑來跑去牠們已能做運動。」

▲ Philip與Emme感情非常好,視牠如自己女兒一樣。(湯致遠攝)

難忘兩愛犬離世

Emme亦非Philip的第一隻寵物,他自12歲起就開始養狗,曾養過松鼠狗及魔天使混種。「當年跟媽媽在寵物店見到隻松鼠狗,牠像個波般彈來彈去,非常可愛,媽媽甫看到就愛上牠。但因為我們是新移民,家境不算太富庶,而且寵物店的狗仔是很昂貴,幸而爸爸亦准許我們帶牠回家。」

Philip一家就為這位新成員改名做Mini,狗如其名細細粒,更是伍家的開心果。可惜好景不常,Mini約10歲時就患上心臟病,身體更日漸變差。

還記得那晚恰巧是芝加哥十年一遇的大雷暴,我與師兄弟在車房練武,準備翌日比賽,當時Mini仍熱情地吠。怎料外出晚飯回家後,發現家中因雷暴停電,而且聽不到Mini吠聲,就心知不妙,隨即拿電筒找,就發現牠因心臟病發去世了。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Mini是陪伴Philip長大的一位好朋友,這經歷無疑令他至今難忘。「始終是我養的第一隻狗,見證我的成長,我和妹妹都非常傷心,是我人生中最難過的事之一。」幾年後他就從朋友處收養了一隻貴婦與魔天使的混種狗Crissy,帶回家後才發現牠原來有一邊耳仔是失聰。

「雖然牠聽不清楚,但很醒目,懂得看人家的面色。即使我在回港前才收養牠,經常相隔兩地,我亦很愛錫牠,每次回美國都跟牠很close。後來牠年紀老有病,也捱到我回美國跟牠說再見後才離去,亦是一次傷心的經歷。」

視寵物儼如家人

與每位毛孩主人一樣,寵物離世,必然是最傷痛的事,但Philip卻認為這不代表要放棄飼養。「很多人說不敢養寵物,怕牠離開自己時會很傷心。但傷心同時,其實你和牠亦曾有過開心的時間,如果能給牠們一個很好的生活,我覺得也不錯,至少大家曾給愛與溫馨予對方。」

他更視每隻寵物是自己家人,牠們所有的外貌、性格也牢牢烙在他心中。「除狗之外,亦養過很多倉鼠,雖然牠們很相似,但其實每隻都不同,我記得很清楚。」

Philip續指:「狗亦如是,每隻都有自己難忘的階段,如Mini喜歡在草地奔跑,像隻毛毛球,Crissy每次外出都會彈吓彈吓,像隻北獅般。而Emme則是我入行後養的狗,經常帶牠出席活動又上電視,特別多經歷。」

▼ 點擊圖片放大 +2

Philip亦慶幸能遇上這位易湊又愛黏着他的「乖囡」,陪伴自己這位單身寡佬。

「我在香港是自己一個人住,有時家裏沒甚人氣,沒人跟我聊天,幸而有牠陪住我,這是很窩心的,我會永遠記住。因為狗仔永遠都愛你,就算怎樣黏其他人也好,牠最痛錫的都是自己。」自細與狗結下不解緣,Philip亦不諱言,狗狗的確令他性格改變了很多。

學懂有耐性責任感

「雖然不如照顧一個小朋友般大責任及困難,但寵物也是條小生命,會教曉你某程度上的耐性,一種由愛所產生的耐性及責任。因為你很愛錫這隻狗仔,所以你會願意為牠們負起責任做某些事。我有件衫很搞笑的,寫着:I work hard, so my dog could have a good life,我非常同意這句話,哈哈。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Philip亦有些建議及貼士,給予一眾打算養狗的準主人們。

養狗一定要很有耐性,如果你想house train狗仔,就不能夾硬迫牠,要先慢慢了解牠們的脾性及習慣,單靠罵及打是無效的。如起初牠不懂應該在哪個地方上廁所,看到牠有所動作,就應立即抱牠到便溺位置,不停這樣做,久而久之牠就會學懂。

最後,問到Philip會否打算養多隻狗與Emme作伴,他就耍手擰頭笑拒:「曾經是有考慮過的,但會擔心Emme能否與牠合得來,加上自己是藝人又單身,暫時養一隻狗是最容易應付,還是全心全意照顧牠吧。」

