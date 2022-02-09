【屹立半世紀】西環51年老字號同昌海味不獲續租　第三代：存貨以特價發售

▲ 屹立西環51年的同昌海味富有香港七十年代裝潢和面貌，早前於社交平台宣布告別老舖。

西環51年老牌海味店同昌海味，於Facebook專頁宣布因業主不續租，該店門市原址將於月底清拆，目前歸期未定。消息一出，不少熟客均在社交平台上，紛紛留言表示不捨，又大讚貨品多年來貨真價實，童叟無欺。

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原址經營51年

早於1915年，李賜祺和兒子李桐芳先後在廣州一德路創立泰記海味及廣祥行。憑童叟無欺經營方式，逐漸成為一德路之大行。直至1955年政治改革，廣祥行無奈結業，李桐芳攜同家眷遷冊香港。

1971年，創辦人李桐芳先生與家人東山再起，選址德輔道西，名字取「同興祖業，昌盛家族」之義，創立同昌海味。時至今日，三代薪火相傳經營，現由長子李炳及次子李沛主持，兼顧門市同時，更積極開拓網上市場，教授浸發乾鮑、花膠等各種海味方式。

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最後倒數 月底告別

第三代傳人李先生接受TOPick訪問時指，日前接獲業主通知未能再續租，根據舊有合約，店舖必須在2月28號歸還。事出突然，他們目前仍未找到新地方，故未有下一步重開計劃。而舖內存貨會以特價發售，回饋大家過去的支持。

日前業主講唔再續租，要收番自用，因為太過突然，只能根據舊有嘅合約，喺2月28號將店舖歸還，而家都仲未搵到新嘅地方。

▲ 同昌海味於Facebook專頁帖文，感謝顧客支持。(圖片來源:同昌海味Instagram)

第三代傳人李先生: 有緣再見

大批顧客收到告別消息後，即趕至門市購買大量海味，又於社交平台上訂購貨品及留言支持。李先生對此表示心存感激，又指疫情嚴重，不建議大家外出到門市，以健康為重，一切在心中。而同昌海味仍會在社交平台上為大家服務。

真心好感激好多謝一班顧客多年支持，好多熟客知道後，即刻去舖頭買咗好多嘢，所以而家舖頭特價貨好多都冇，貴價貨有D都係得返個吉樽，加上存貨唔多同疫情嚴重，都唔建議大家過來，之後仲可以係Facebook、IG同WhatsApp搵到我哋。

顧客: 出面買唔到咁嘅質素

同昌海味門市宣布告別後，網友頻頻留言大表不捨之情「你哋啲糖芯無花果同南棗係靚貨，出面買唔到咁嘅質素」、「希望只是暫別」;同時又感謝過去教授下廚技巧及大讚價格公道「我識炆鮑魚都係你哋教架」、「生幾胎都係幫襯你哋買料備孕、養胎、坐月同補身」、「我由開始學煲湯，所有湯料都係到買，從來唔敢去其他鋪，驚比人呃，因為你哋夠老實」。

同昌海味

電話:25498100/Whatsapp訂購電話 :55437439

營業時間:0800-1730

FB:@tcsince1915 IG：tungcheongho

地址:西營盤德輔道西149號地下(MTR西營盤站A2出口對面)

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責任編緝：張懿慧