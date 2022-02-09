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【光年正傳】巴斯光年「孭飛」做男一影片推新預告　「美國隊長」聲演Buzz Lightyear

娛樂 17:56 2022/02/09

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《光年正傳》

彼思的《反斗奇兵》（Toy Story）主角之一的巴斯光年（Buzz Lightyear），將有個人「孭飛」的電影《光年正傳》（Lightyear）推出，，預計將於6月公映。

最新影片推介：黃子華張繼聰陳湛文專訪

而且《光年正傳》更由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）聲演巴斯光年，電影公司在今日（2月9日）發布該片的最新預告。

從最新預告可見，巴斯負責往外太空探索，同時被外星機械人追殺。今次有新角色機械貓「索斯」登場，陪伴巴斯一同冒險。

撰文 : TOPick柴犬出動

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