【光年正傳】巴斯光年「孭飛」做男一影片推新預告 「美國隊長」聲演Buzz Lightyear 娛樂 17:56 2022/02/09 分享： 熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查 ▲ 《光年正傳》 彼思的《反斗奇兵》（Toy Story）主角之一的巴斯光年（Buzz Lightyear），將有個人「孭飛」的電影《光年正傳》（Lightyear）推出，，預計將於6月公映。 最新影片推介：黃子華張繼聰陳湛文專訪 而且《光年正傳》更由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）聲演巴斯光年，電影公司在今日（2月9日）發布該片的最新預告。 從最新預告可見，巴斯負責往外太空探索，同時被外星機械人追殺。今次有新角色機械貓「索斯」登場，陪伴巴斯一同冒險。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【梅艷芳】足本導演版第2集重現鐵達時廣告經典 電影版未現身角色登場 17:24 2022/02/07 【梅艷芳】足本導演版第2集重現鐵達時廣告經典 電影版未現身角色登場 【Disney+動畫】延續《冰河世紀》系列故事 負鼠兄弟誤入恐龍世界歷險 17:23 2022/01/27 【Disney+動畫】延續《冰河世紀》系列故事 負鼠兄弟誤入恐龍世界歷險 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【梅艷芳】足本導演版第2集重現鐵達時廣告經典 電影版未現身角色登場 17:24 2022/02/07 【梅艷芳】足本導演版第2集重現鐵達時廣告經典 電影版未現身角色登場 【Disney+動畫】延續《冰河世紀》系列故事 負鼠兄弟誤入恐龍世界歷險 17:23 2022/01/27 【Disney+動畫】延續《冰河世紀》系列故事 負鼠兄弟誤入恐龍世界歷險 親子活動 電影 荷里活 動畫片 Disney